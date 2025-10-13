 Перейти к основному контенту
Общество⁠,
0

В Сочи эвакуировали группу туристов, заблокированную из-за подъема воды

В Сочи эвакуировали группу туристов, заблокированную из-за подъема воды
Video

Вертолет со спасателями эвакуировал туристов, которые оказались отрезаны от маршрута из-за подъема воды в реке, сообщили РБК в пресс-службе МЧС России.

Группу доставили на базу ЮРПСО МЧС России в поселке Навагинка. В ведомстве отметили, что состояние туристов удовлетворительное, им не требуется госпитализация.

Россиянка погибла при срыве в пропасть автобуса с туристами в Абхазии
Общество
Фото:МЧС Абхазии

В составе группы находились восемь человек, в том числе дети 10 и 13 лет. Туристы переходили реку Уруштен, уровень воды в которой резко поднялся из-за дождей. В результате группа оказалась отрезана от маршрута.

До 13 октября в Сочи и на федеральной территории «Сириус» действует наивысший (красный) уровень погодной опасности. В этот период ожидаются сильные дожди и ливни в сочетании с грозой, местами град, а также шквалистое усиление ветра до 20–25 м/с.

Авторы
Теги
Евгений Вахляев, Анастасия Серова Анастасия Серова
МЧС Сочи туристы эвакуация
