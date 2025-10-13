В Сочи эвакуировали группу туристов, заблокированную из-за подъема воды
Вертолет со спасателями эвакуировал туристов, которые оказались отрезаны от маршрута из-за подъема воды в реке, сообщили РБК в пресс-службе МЧС России.
Группу доставили на базу ЮРПСО МЧС России в поселке Навагинка. В ведомстве отметили, что состояние туристов удовлетворительное, им не требуется госпитализация.
В составе группы находились восемь человек, в том числе дети 10 и 13 лет. Туристы переходили реку Уруштен, уровень воды в которой резко поднялся из-за дождей. В результате группа оказалась отрезана от маршрута.
До 13 октября в Сочи и на федеральной территории «Сириус» действует наивысший (красный) уровень погодной опасности. В этот период ожидаются сильные дожди и ливни в сочетании с грозой, местами град, а также шквалистое усиление ветра до 20–25 м/с.
Читайте РБК в Telegram.
Открытые финансы и AI-агенты: как финтех меняет клиентский путь и бизнес-модели
Как AI используется в металлургии: экономический эффект и новые профессии
Дайджест глобальных технологических трендов
Нечеловеческая сила. Как роботизация меняет российский бизнес
AI-этика в финансах: баланс между инновациями и ответственностью
Миссия или метрики: что первично в управлении компанией?