0

Псковский губернатор призвал россиян из Латвии не дожидаться высылки

Ведерников: Псковская область ждет россиян из Латвии, подпадающих под депортацию
Михаил Ведерников
Михаил Ведерников (Фото: Михаил Терещенко / ТАСС)

Граждане России, находящиеся в Латвии и страдающие от притеснений по национальному признаку со стороны латвийского правительства, могут, не дожидаясь депортации, переехать в Псковскую область. С таким призывом выступил губернатор региона Михаил Ведерников в своем телеграм-канале.

«Пользуясь случаем, хочу ко всем обратиться: к русским, к латышам. Если вы чувствуете притеснение по национальному признаку, не дожидайтесь, когда вас в считанные часы с небольшим количеством личных вещей власти прибалтийских республик выставят на границу. Собирайтесь, приезжайте!», — написал глава региона.

Губернатор подчеркнул, что данная ситуация не является новой для Псковской области. С начала года из прибалтийских республик в страну прибыли уже более 1,4 тыс. человек. Он отметил, что с каждым из них ведется адресная работа и оказывается необходимая помощь.

В Думе предложили помочь депортируемым из Латвии россиянам
Политика
Фото:Андрей Любимов / РБК

Ведерников оценил политику властей Латвии как русофобскую. «Вышвыривают, другого слова не подобрать, из страны русскоязычных людей», — отметил он, имея в виду депортацию из Латвии российских граждан, которые не смогли подтвердить статус долгосрочного резидента Евросоюза.

Ранее Politico сообщило о том, что Рига предписала 841 гражданину России уехать из Латвии до 13 октября, в противном случае их депортируют. Согласно изданию, предписание покинуть страну принято на основе закона об иммиграции.

Его актуальная редакция требует от российских граждан подать заявление на получение статуса долгосрочного резидента ЕС, продемонстрировать знание латышского языка на уровне A2 и пройти проверку безопасности и биографических данных до 30 июня 2025 года, чтобы легально остаться в стране.

Новые правила коснулись около 30 тыс. россиян. Большинство из них требования выполнили, около 2,6 тыс. россиян покинули Латвию, но более 800 граждан России, как сообщили в управлении, не смогли вовремя подать необходимые документы. Пребывание в Латвии после 13 октября для таких лиц становится «незаконным», подчеркнули в ведомстве.

В Госдуме предложили подготовить меры поддержки для россиян, которых ранее депортировали из Латвии. Также официальный представитель МВД Ирина Волк сообщила, что ведомство разработало комплекс мер по оказанию помощи более чем 800 соотечественникам, которых планировала депортировать Латвия. Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что действия латышских властей подпадают под понятие «нацизм».

