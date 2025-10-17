Нарышкин описал реакцию России на потенциальную передачу Tomahawk Украине

Сергей Нарышкин (Фото: Роман Наумов / URA.RU / Global Look Press)

Россия может воспринять поставки Tomahawk Украине как враждебный шаг, заявил журналистам директор Службы внешней разведки (СВР) Сергей Нарышкин.

«[Передача Tomahawk] существенным образом повысит риски в сфере безопасности не только европейской, но и мировой в целом», — цитирует его «РИА Новости».

Аналогичного мнения придерживается и президент Владимир Путин. Во время телефонного разговора с американским лидером Дональдом Трампом российский президент заявил, что Tomahawk «не изменят ситуацию на поле боя, но ущерб отношениям между США и Россией нанесут существенный». Слова Путина привел его помощник Юрий Ушаков.

Перед этим, комментируя возможную передачу Tomahawk Киеву, Путин указывал, что такое решение приведет к разрушению российско-американских отношений и «наметившихся позитивных тенденций». Кроме того, Россия готова усовершенствовать свои системы ПВО в ответ на потенциальную поставку Украине этих ракет, отмечал глава государства.

Трамп заявил, что США и сами нуждаются в ракетах Tomahawk. «Мы не можем истощить наши запасы ради безопасности нашей страны. Они очень мощные, очень точные и эффективные, но они нам тоже нужны», — сказал он журналистам вскоре после телефонного разговора с российским президентом Владимиром Путиным.

Financial Times со ссылкой на аналитиков писала, что США могут поставить Украине от 20 до 50 ракет Tomahawk, что, как говорят эксперты, не изменит динамику боевых действий. По словам бывшего сотрудника Пентагона Марка Кансиана, в общей сложности у США есть более 4 тыс. таких ракет.