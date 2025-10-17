 Перейти к основному контенту
Переговоры России и США⁠,
0

Трамп рассказал о реакции Путина на идею о передаче Tomahawk Украине

Трамп: Путину не понравилась идея о передаче Tomahawk Украине
Президент России Владимир Путин негативно воспринял идею о продаже ракет Tomahawk Украине, он пытался отговорить США от поставок, сообщиламериканский лидер Дональд Трамп на пресс-конференции.

«Ну конечно, — ответил он на вопрос, пытается ли российский президент воспрепятствовать продаже ракет. — А как вы думали, что он скажет? «Пожалуйста, продайте эти Tomahawk?»

Он рассказал, что затронул этот вопрос в разговоре с Путиным.

«Я на самом деле сказал — «вы не возражаете, если я дам пару тысяч Tomahawk вашему противнику?» Я так и сказал. Ему не нравилась эта идея. Ему очень не нравилась эта идея», — отметил Трамп.

Лавров призвал не увязывать вопрос Tomahawk с итогами саммита на Аляске
Политика
Сергей Лавров

Телефонный разговор глав государств прошел 16 октября, он состоялся накануне предстоящей встречи Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским.

На ней лидеры стран обсудят поставок ракет Tomahawk Украине. Ранее республиканец допускал, что Киев получит их в случае, если конфликт не будет урегулирован.

Кремль предупредил, что такой шаг станет «серьезным витком эскалации». По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, тема возможных поставок Украине Tomahawk вызывает у Москвы серьезную обеспокоенность.

