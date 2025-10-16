 Перейти к основному контенту
Трамп заявил, что США не могут расходовать Tomahawk

Сюжет
Военная операция на Украине
США сами нуждаются в этих ракетах и не могут исчерпать свои запасы, заявил Трамп. Он отметил, что Путину «не понравилась» идея передачи Tomahawk Украине

У США много крылатых ракет Tomahawk, но они нужны и самой стране, заявил американский президент Дональд Трамп.

«Мы не можем истощить наши запасы ради безопасности нашей страны. Они очень мощные, очень точные и эффективные, но они нам тоже нужны», — сказал он журналистам вскоре после телефонного разговора с российским президентом Владимиром Путиным.

Тема поставок ракет Tomahawk Украине будет обсуждаться на предстоящей встрече Трампа с украинским президентом Владимиром Зеленским, который прилетел в Вашингтон. Ранее республиканец допускал, что Киев получит их в случае отсутствия урегулирования.

Почему Путин и Трамп предпочли Будапешт и что будет с «Томагавками»
Политика
Владимир Путин

На вопрос журналистки о том, пытался ли Путин убедить Трампа не передавать Украине ракеты, республиканец ответил: «Конечно, а как вы думаете? Он что, скажет: «Пожалуйста, продай эти Томагавки, я очень это ценю»?». Трамп отметил, что Путину «не понравилась» идея отправки этого оружия Киеву.

Путин в ходе беседы с Трампом повторил свои слова о том, что Tomahawk не изменят ситуацию на поле боя, но нанесут ущерб перспективам мирного урегулирования и отношениям России и США, рассказали в Кремле.

По оценке экспертов, которых опросила Financial Times, США могут поставить Украине от 20 до 50 ракет. Зеленский говорил, что ВСУ намерены их использовать исключительно против военных целей. Путин обещал, что Россия будет сбивать Tomahawk при поставках их Киеву и укрепит свою систему ПВО.

Наталия Анисимова
Tomahawk Дональд Трамп Владимир Путин Украина крылатые ракеты
Дональд Трамп фото
Дональд Трамп
политик, президент США
14 июня 1946 года
Владимир Путин фото
Владимир Путин
политик, президент России
7 октября 1952 года
