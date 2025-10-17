Орбан анонсировал телефонный разговор с Путиным
Венгерский премьер Виктор Орбан планирует в пятницу, 17 октября, провести телефонный разговор с российским президентом Владимиром Путиным. Об этом сообщает Magyar Nemzet.
«Я разговаривал с американским президентом по телефону вчера вечером, но новость просочилась чуть раньше», — добавил он, комментируя планирующуюся встречу Путина и американского президента Дональда Трампа в Будапеште.
Кроме того, в эфире радио Kossuth Орбан заявил, что вечером 16 октября отдал поручения по подготовке саммита России и США и работа началась, передает Index.
Накануне президенты России и США провели телефонный разговор, по итогам которого и была запланирована встреча в венгерской столице. Она, по словам республиканца, состоится, «чтобы посмотреть, сможем ли мы положить конец «этой бесславной войне между Россией и Украиной».
Позднее Трамп заявил, что его переговоры с Путиным начнутся «довольно скоро», в течение двух недель. Орбан, в свою очередь, заявил 17 октября, что «подготовка к мирному саммиту США и России идет полным ходом».
Читайте РБК в Telegram.
Открытые финансы и AI-агенты: как финтех меняет клиентский путь и бизнес-модели
Как AI используется в металлургии: экономический эффект и новые профессии
Дайджест глобальных технологических трендов
Нечеловеческая сила. Как роботизация меняет российский бизнес
AI-этика в финансах: баланс между инновациями и ответственностью
Миссия или метрики: что первично в управлении компанией?