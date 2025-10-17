Орбан анонсировал телефонный разговор с Путиным

Виктор Орбан (Фото: IMAGO / Global Look Press)

Венгерский премьер Виктор Орбан планирует в пятницу, 17 октября, провести телефонный разговор с российским президентом Владимиром Путиным. Об этом сообщает Magyar Nemzet.

«Я разговаривал с американским президентом по телефону вчера вечером, но новость просочилась чуть раньше», — добавил он, комментируя планирующуюся встречу Путина и американского президента Дональда Трампа в Будапеште.

Кроме того, в эфире радио Kossuth Орбан заявил, что вечером 16 октября отдал поручения по подготовке саммита России и США и работа началась, передает Index.

Накануне президенты России и США провели телефонный разговор, по итогам которого и была запланирована встреча в венгерской столице . Она, по словам республиканца, состоится, «чтобы посмотреть, сможем ли мы положить конец «этой бесславной войне между Россией и Украиной».

Позднее Трамп заявил, что его переговоры с Путиным начнутся «довольно скоро», в течение двух недель. Орбан, в свою очередь, заявил 17 октября, что «подготовка к мирному саммиту США и России идет полным ходом».