ПВО отразила налет беспилотников на Ростовскую область

Силы ПВО отразили ночной налет беспилотников на Ростовскую область, сообщил губернатор Юрий Слюсарь.

Дроны сбили над Новошахтинском, Миллеровским, Белокалитвинским, Красносулинским и Родионово-Несветайским районами.

Как отметил глава региона, в результате атаки в Красносулинском районе были повреждены ограждение и дом на частном подворье. Никто не пострадал.

Ранее мэр Сочи Андрей Прошунин сообщил о продолжающейся ракетной атаке на город, за несколько часов до этого он предупредил жителей о налете беспилотников.

Помимо этого, за ночь 12 аэропортах приостановили прием и выпуск воздушных рейсов. На момент подготовки материала ограничительные меры продолжают действовать в аэропортах Казани, Нижнекамска, Нижнего Новгорода, Сочи, Ярославля, Краснодара, Калуги, Уфы и Ижевска.