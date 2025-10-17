 Перейти к основному контенту
Военная операция на Украине
0

ПВО отразила налет беспилотников на Ростовскую область

Сюжет
Военная операция на Украине

Силы ПВО отразили ночной налет беспилотников на Ростовскую область, сообщил губернатор Юрий Слюсарь.

Дроны сбили над Новошахтинском, Миллеровским, Белокалитвинским, Красносулинским и Родионово-Несветайским районами.

Как отметил глава региона, в результате атаки в Красносулинском районе были повреждены ограждение и дом на частном подворье. Никто не пострадал.

Мэр Сочи сообщил об отражении ракетной атаки
Политика

Ранее мэр Сочи Андрей Прошунин сообщил о продолжающейся ракетной атаке на город, за несколько часов до этого он предупредил жителей о налете беспилотников.

Помимо этого, за ночь 12 аэропортах приостановили прием и выпуск воздушных рейсов. На момент подготовки материала ограничительные меры продолжают действовать в аэропортах Казани, Нижнекамска, Нижнего Новгорода, Сочи, Ярославля, Краснодара, Калуги, Уфы и Ижевска.

Александра Озерова
Юрий Слюсарь Ростовская область БПЛА ПВО
Юрий Слюсарь фото
Юрий Слюсарь
политик, губернатор Ростовской области
20 июля 1974 года
