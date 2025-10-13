Губернатор рассказал об отраженной атаке дронов в Ростовской области

Российские силы ПВО ночью отразили атаку дронов над пятью районами Ростовской области, сообщил в телеграм-канале губернатор Юрий Слюсарь.

Беспилотники уничтожили над Аксайским, Белокалитвинским, Миллеровским, Чертковским и Обливским районами. Никто не пострадал.

В Белой Калитве и хуторе Полтава Чертковского района оказалось повреждено остекление в нескольких домах.

Об отражении атаки дронов над регионом Слюсарь сообщил около 01:00 мск. В Белой Калитве два мирных жителя получили осколочные ранения из-за падения дрона на частный жилой дом: у здания была разрушена крыша, произошел пожар.