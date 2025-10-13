 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине⁠,
0

Губернатор рассказал об отраженной атаке дронов в Ростовской области

Слюсарь: над пятью районами Ростовской области отразили атаку дронов
Сюжет
Военная операция на Украине

Российские силы ПВО ночью отразили атаку дронов над пятью районами Ростовской области, сообщил в телеграм-канале губернатор Юрий Слюсарь.

Беспилотники уничтожили над Аксайским, Белокалитвинским, Миллеровским, Чертковским и Обливским районами. Никто не пострадал.

В Белой Калитве и хуторе Полтава Чертковского района оказалось повреждено остекление в нескольких домах.

Два человека пострадали из-за падения дрона на дом в Ростовской области
Политика

Об отражении атаки дронов над регионом Слюсарь сообщил около 01:00 мск. В Белой Калитве два мирных жителя получили осколочные ранения из-за падения дрона на частный жилой дом: у здания была разрушена крыша, произошел пожар. 

Читайте РБК в Telegram.

«Там цена жизни — ноль» — Саралиев об обмене пленными

Дуров заявил об истекающем времени на «спасение свободного интернета»

Европарламент принял решение насчет вотумов недоверия Урсуле фон дер Ляйен

Путин поспорил с Пашиняном об объеме товарооборота. Видео

Путин рассказал о новом оружии, которое проходит испытания

Власти Испании отреагировали на слова Трампа, который предложил «выкинуть» страну из НАТО

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Персоны
Татьяна Зыкина Татьяна Зыкина
Ростовская область Юрий Слюсарь беспилотники ПВО
Юрий Слюсарь фото
Юрий Слюсарь
политик, губернатор Ростовской области
20 июля 1974 года
Материалы по теме
Два человека пострадали из-за падения дрона на дом в Ростовской области
Политика
Пожар возник после атаки дроном нефтебазы в Феодосии
Политика
В Курской области один человек погиб из-за атаки дроном автомобиля
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.


 

Лента новостей
Курс евро на 11 октября
EUR ЦБ: 94,05 (-0,65) Инвестиции, 12 окт, 08:47 Курс доллара на 11 октября
USD ЦБ: 81,19 (-0,22) Инвестиции, 12 окт, 08:47
Бизнес зафиксировал сокращение звонков с неизвестных номеров Технологии и медиа, 07:30
Москвичей предупредили о дождливой погоде всю неделю Общество, 07:13
Пеплопад спрогнозировали на Камчатке после выброса на вулкане Ключевской Общество, 07:10
Что происходит с продажами шин на фоне сокращения авторынкаПодписка на РБК, 07:00
В США заметили приземлившийся в поле аппарат NASA размером с автомобиль Общество, 06:55
Губернатор рассказал об отраженной атаке дронов в Ростовской области Политика, 06:34
В Приморье на 4 тыс. кв м загорелся мусорный полигон Общество, 06:20
ИИ для работы и жизни — новый интенсив РБК
Как пользоваться нейросетями и прокачать с ними общение
Подробнее
Консул сообщил о наличии россиян в нелегальном колл-центре в Мьянме Общество, 05:59
НАТО заявило об обнаружении «российской подлодки» у берегов Франции Политика, 05:45
В Иркутской области подросток зарезал школьницу и свою соседку Общество, 05:07
Поужинать и не потерять партнеров: тест на китайский этикет РБК и ВТБ, 04:52
В аэропорту Иркутска самолет при вылете задел крылом микроавтобус Общество, 04:45
Оппозиция предложит вотум недоверия в первые сутки нового кабмина Франции Политика, 04:36
Трамп рассказал о «хороших» разговорах с Зеленским насчет оружия Политика, 04:18