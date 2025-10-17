Мэр Сочи сообщил об отражении ракетной атаки
Система противовоздушной обороны отражает ракетную атаку в Сочи, сообщил мэр Андрей Прошунин.
Несколько часов назад Прошунин написал об отражении атаки беспилотников, об угрозе БПЛА власти предупредили в 2:15
Мэр сообщил, что все службы приведены в состояние максимальной готовности, их координирует оперативный штаб. Он попросил жителей и гостей города не выходить на улицу и оставаться в глухом помещении без остекления.
Росавиация в 2:46 мск сообщила, что аэропорт Сочи закрыт для полетов.
О работе ПВО сообщил также глава администрации федеральной территории «Сириус» Дмитрий Плишкин. Там объявлена угроза атаки БПЛА.
