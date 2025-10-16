Над четырьмя районами Ростовской области сбили дроны

В ночь на 16 октября в небе над четырьмя районами Ростовской области сбили беспилотники, сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь.

«Силы ПВО отразили на севере Ростовской области воздушную атаку врага, уничтожив и перехватив БПЛА в Чертковском, Каменском, Шолоховском и Верхнедонском районах», — написал он в своем телеграм-канале.

Как уточнил Слюсарь, обошлось без пострадавших, последствий на земле также зафиксировано не было.

После начала специальной военной операции на Украине российские регионы периодически подвергаются атакам беспилотников Вооруженных сил Украины.

Так, накануне ночью силы ПВО отразили массированную атаку украинских дронов, уничтожив и перехватив беспилотники также над четырьмя районами Ростовской области. Тогда беспилотники были сбиты в Чертковском, Миллеровском, Кашарском и Каменском районах. Пострадавших и разрушений нет, отметил Слюсарь.