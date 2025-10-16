 Перейти к основному контенту
Военная операция на Украине⁠,
0

Над четырьмя районами Ростовской области сбили дроны

Сюжет
Военная операция на Украине

В ночь на 16 октября в небе над четырьмя районами Ростовской области сбили беспилотники, сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь.

«Силы ПВО отразили на севере Ростовской области воздушную атаку врага, уничтожив и перехватив БПЛА в Чертковском, Каменском, Шолоховском и Верхнедонском районах», — написал он в своем телеграм-канале.

Как уточнил Слюсарь, обошлось без пострадавших, последствий на земле также зафиксировано не было.

В Свердловской области объявили режим реагирования на атаку беспилотников
Политика
Фото:Константин Михальчевский / РИА Новости

После начала специальной военной операции на Украине российские регионы периодически подвергаются атакам беспилотников Вооруженных сил Украины.

Так, накануне ночью силы ПВО отразили массированную атаку украинских дронов, уничтожив и перехватив беспилотники также над четырьмя районами Ростовской области. Тогда беспилотники были сбиты в Чертковском, Миллеровском, Кашарском и Каменском районах. Пострадавших и разрушений нет, отметил Слюсарь.

