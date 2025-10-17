Ушаков рассказал о реакции Путина на инициативу Мелании Трамп

Президент России Владимир Путин положительно отозвался о роли первой леди США Мелании Трамп в воссоединении российских и украинских детей со своими семьями, сообщил помощник президента России Юрий Ушаков.

Ушаков отметил, что во время телефонного разговора, состоявшегося 16 октября с американским лидером Дональдом Трампом, глава государства передал Мелании «наилучшие пожелания».

«Наш президент высоко оценил личные усилия супруги президента США Мелании Трамп по воссоединению российских и украинских детей с семьями, и попросил президента США передать Мелании Трамп самые наилучшие пожелания», — сказал помощник президента.

В августе Мелания Трамп через мужа передала Путину письмо, в котором призвала защитить детей, отметив, что это можно сделать «одним росчерком пера». Первая леди затем рассказала, что российский президент ответил ей. Она заявила, что теперь у них с Путиным есть открытый канал коммуникации и, по ее словам, они «договорились сотрудничать друг с другом на благо всех людей, вовлеченных» в конфликт.

Она отмечала, что после переговоров со своими семьями воссоединились восемь украинских детей.

По словам спецпредставителя президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами и главы РФПИ Кирилла Дмитриева, первая леди США оказывала содействие в возвращении российской девочки с Украины.

Накануне министр иностранных дел России Сергей Лавров оценил ее роль как «очень полезную» и заявил, что Мелания Трамп поспособствовала воссоединению детей с семьями.