Политика⁠,
0

Ушаков рассказал о реакции Путина на инициативу Мелании Трамп

Ушаков: Путин оценил усилия Мелании Трамп по воссоединению семей

Президент России Владимир Путин положительно отозвался о роли первой леди США Мелании Трамп в воссоединении российских и украинских детей со своими семьями, сообщил помощник президента России Юрий Ушаков.

Ушаков отметил, что во время телефонного разговора, состоявшегося 16 октября с американским лидером Дональдом Трампом, глава государства передал Мелании «наилучшие пожелания».

«Наш президент высоко оценил личные усилия супруги президента США Мелании Трамп по воссоединению российских и украинских детей с семьями, и попросил президента США передать Мелании Трамп самые наилучшие пожелания», — сказал помощник президента.

Лавров назвал полезной роль Мелании Трамп в вопросе воссоединения семей
Политика
Мелания Трамп

В августе Мелания Трамп через мужа передала Путину письмо, в котором призвала защитить детей, отметив, что это можно сделать «одним росчерком пера». Первая леди затем рассказала, что российский президент ответил ей. Она заявила, что теперь у них с Путиным есть открытый канал коммуникации и, по ее словам, они «договорились сотрудничать друг с другом на благо всех людей, вовлеченных» в конфликт.

Она отмечала, что после переговоров со своими семьями воссоединились восемь украинских детей.

По словам спецпредставителя президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами и главы РФПИ Кирилла Дмитриева, первая леди США оказывала содействие в возвращении российской девочки с Украины.

Накануне министр иностранных дел России Сергей Лавров оценил ее роль как «очень полезную» и заявил, что Мелания Трамп поспособствовала воссоединению детей с семьями.

Владимир Путин Мелания Трамп письмо семьи Юрий Ушаков
Мелания Трамп
Мелания Трамп
модель, первая леди США
26 апреля 1970 года
Дональд Трамп
Дональд Трамп
политик, президент США
14 июня 1946 года
Владимир Путин
Владимир Путин
политик, президент России
7 октября 1952 года
Юрий Ушаков
Юрий Ушаков
помощник президента России, дипломат
13 марта 1947 года
