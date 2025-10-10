Дмитриев отметил участие Мелании Трамп в возвращении российской девочки
Первая леди США Мелания Трамп оказывала содействие в возвращении российской девочки с Украины, сообщил на своей странице в X спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами и глава РФПИ Кирилл Дмитриев.
«В рамках своей большой гуманитарной деятельности Мелания Трамп также помогла одной российской девочке вернуться с Украины и воссоединиться с семьей», — заявил Дмитриев.
Ранее Мелания Трамп рассказала о наличии открытого канала коммуникации с российским президентом Владимиром Путиным и о том, что они «договорились сотрудничать друг с другом на благо всех людей, вовлеченных» в конфликт на Украине.
Первая леди США сообщила, что после ее переговоров с российским президентом со своими семьями воссоединились восемь украинских детей.
Мелания Трамп также заявила, что Путин ответил на ее письмо об украинских детях. В письме, которое во время российско-американского саммита на Аляске передал Путину президент США Дональд Трамп, она призвала защитить детей, отметив, что это можно сделать «одним росчерком пера».
