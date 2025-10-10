Мелания Трамп заявила, что Путин ответил на ее письмо об украинских детях

Мелания Трамп сообщила, что Путин ответил на письмо, в котором она призвала его защитить украинских детей. По ее словам, у нее есть открытый канал коммуникации с российским президентом

Первая леди США Мелания Трамп заявила, что президент России Владимир Путин ответил на ее письмо об украинских детях. Об этом сообщает AP.

Мелания Трамп добавила, что у нее есть открытый канал коммуникации с президентом России. По ее словам, она и Путин «договорились сотрудничать друг с другом на благо всех людей, вовлеченных» в конфликт на Украине.

Как сообщила первая леди США, после переговоров с российским президентом со своими семьями воссоединились восемь украинских детей. По словам Мелании Трамп, Россия «демонстрирует готовность предоставлять объективную и детальную информацию» по вопросу.

РБК направил запрос пресс-секретарю президента России Дмитрию Пескову.

В письме, отправленном российскому президенту через его американского коллегу Дональда Трампа, первая леди США призвала защитить детей, отметив, что это можно сделать «одним росчерком пера».

По словам американского президента, письмо было «очень хорошо принято» Путиным.

Глава администрации президента Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак поблагодарил первую леди США за призыв к спасению детей. «Возвращение украинских детей, похищенных Россией, должно быть ключевым условием любого мирного соглашения», — написал Ермак в телеграм-канале.

МИД России называл «лживыми утверждениями» заявления Киева о том, что Москва принудительно депортирует детей. Путин заявлял, что история «раздута». По его словам, детей не похищали, а спасали, вывозя из зоны боевых действий.