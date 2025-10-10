 Перейти к основному контенту
Военная операция на Украине⁠,
0

Мелания Трамп заявила, что Путин ответил на ее письмо об украинских детях

Сюжет
Военная операция на Украине
Мелания Трамп сообщила, что Путин ответил на письмо, в котором она призвала его защитить украинских детей. По ее словам, у нее есть открытый канал коммуникации с российским президентом

Первая леди США Мелания Трамп заявила, что президент России Владимир Путин ответил на ее письмо об украинских детях. Об этом сообщает AP.

Мелания Трамп добавила, что у нее есть открытый канал коммуникации с президентом России. По ее словам, она и Путин «договорились сотрудничать друг с другом на благо всех людей, вовлеченных» в конфликт на Украине.

Как сообщила первая леди США, после переговоров с российским президентом со своими семьями воссоединились восемь украинских детей. По словам Мелании Трамп, Россия «демонстрирует готовность предоставлять объективную и детальную информацию» по вопросу.

РБК направил запрос пресс-секретарю президента России Дмитрию Пескову.

В письме, отправленном российскому президенту через его американского коллегу Дональда Трампа, первая леди США призвала защитить детей, отметив, что это можно сделать «одним росчерком пера».

Жена Трампа раскрыла, что написала в письме Путину
Политика
Дональд и Мелания&nbsp;Трамп

По словам американского президента, письмо было «очень хорошо принято» Путиным.

Глава администрации президента Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак поблагодарил первую леди США за призыв к спасению детей. «Возвращение украинских детей, похищенных Россией, должно быть ключевым условием любого мирного соглашения», — написал Ермак в телеграм-канале.

МИД России называл «лживыми утверждениями» заявления Киева о том, что Москва принудительно депортирует детей. Путин заявлял, что история «раздута». По его словам, детей не похищали, а спасали, вывозя из зоны боевых действий.

Алена Нефедова
При участии
Полина Химшиашвили
