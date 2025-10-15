 Перейти к основному контенту
Военная операция на Украине⁠,
0

Лавров назвал полезной роль Мелании Трамп в вопросе воссоединения семей

Лавров: Мелания Трамп играет полезную роль в деле воссоединения детей с семьями
Сюжет
Военная операция на Украине
Мелания Трамп
Мелания Трамп (Фото: Anna Moneymaker / Getty Images)

Супруга президента США Мелания Трамп сыграла «очень полезную роль» в вопросе воссоединения детей с семьями на фоне российско-украинского конфликта, заявил глава МИД России Сергей Лавров в интервью «Коммерсанту».

«Причем за несколько месяцев, с тех пор, как ее письмо на имя президента России передал Дональд Трамп на Аляске, она существенно продвинулась в понимании этой проблемы», — пояснил Лавров.

Мелания и Дональд Трамп «вгрызались» в понимание первопричин конфликта на Украине, чтобы понять ситуацию с детьми, ведь «степень вранья вокруг этого вопроса зашкаливает», считает министр.

Российская делегация на переговорах в Стамбуле настояла на передаче списка «десятка тысяч детей, якобы похищенных» Россией, отметил Лавров. В итоге Москва получила 339 имен, из них большая группа — «давно не дети, а самостоятельно устроенные в этой жизни люди».

Ранее спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами и глава РФПИ Кирилл Дмитриев заявил, что первая леди США оказывала содействие в возвращении российской девочки с Украины.

Мелания Трамп через мужа передала в августе письмо российскому президенту Владимиру Путину. В нем она призвала защитить детей, отметив, что это можно сделать «одним росчерком пера». Первая леди затем рассказала, что российский лидер ответил ей, теперь есть открытый канал коммуникации, и они «договорились сотрудничать друг с другом на благо всех людей, вовлеченных» в конфликт. Она отмечала, что после переговоров со своими семьями воссоединились восемь украинских детей.

Валерия Доброва
Сергей Лавров Мелания Трамп Украина Дети
Сергей Лавров фото
Сергей Лавров
дипломат, политик, Министр иностранных дел России
21 марта 1950 года
Мелания Трамп фото
Мелания Трамп
модель, первая леди США
26 апреля 1970 года
