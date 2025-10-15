Лавров назвал полезной роль Мелании Трамп в вопросе воссоединения семей

Мелания Трамп (Фото: Anna Moneymaker / Getty Images)

Супруга президента США Мелания Трамп сыграла «очень полезную роль» в вопросе воссоединения детей с семьями на фоне российско-украинского конфликта, заявил глава МИД России Сергей Лавров в интервью «Коммерсанту».

«Причем за несколько месяцев, с тех пор, как ее письмо на имя президента России передал Дональд Трамп на Аляске, она существенно продвинулась в понимании этой проблемы», — пояснил Лавров.

Мелания и Дональд Трамп «вгрызались» в понимание первопричин конфликта на Украине, чтобы понять ситуацию с детьми, ведь «степень вранья вокруг этого вопроса зашкаливает», считает министр.

Российская делегация на переговорах в Стамбуле настояла на передаче списка «десятка тысяч детей, якобы похищенных» Россией, отметил Лавров. В итоге Москва получила 339 имен, из них большая группа — «давно не дети, а самостоятельно устроенные в этой жизни люди».

Ранее спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами и глава РФПИ Кирилл Дмитриев заявил, что первая леди США оказывала содействие в возвращении российской девочки с Украины.

Мелания Трамп через мужа передала в августе письмо российскому президенту Владимиру Путину. В нем она призвала защитить детей, отметив, что это можно сделать «одним росчерком пера». Первая леди затем рассказала, что российский лидер ответил ей, теперь есть открытый канал коммуникации, и они «договорились сотрудничать друг с другом на благо всех людей, вовлеченных» в конфликт. Она отмечала, что после переговоров со своими семьями воссоединились восемь украинских детей.