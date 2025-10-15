 Перейти к основному контенту
Военная операция на Украине⁠,
0

Лавров призвал не увязывать вопрос Tomahawk с итогами саммита на Аляске

Лавров: саммит на Аляске не был прорывом, это была возможность понять друг друга
Сюжет
Военная операция на Украине
Сюжет
Саммит Путина и Трампа на Аляске
Сюжет
Переговоры России и США
Заявления Трампа про Tomahawk не связаны с тем, что обсуждалось в ходе саммита российского и американского президентов на Аляске, сказал Лавров. По словам министра, Трампа «пытаются убедить» в том, что Путин не хочет мира
Сергей Лавров
Сергей Лавров (Фото: Роман Наумов / URA.RU / Global Look Press)

Заявления президента США Дональда Трампа о возможных поставках Украине крылатых ракет Tomahawk не связаны с тем, что обсуждалось в ходе встречи американского президента с российским коллегой Владимиром Путиным на Аляске. Об этом министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил в интервью газете «Коммерсантъ».

«Никакие его [Трампа] заявления про Tomahawk никак не затрагивают того, что концептуально обсуждалось на Аляске. Я бы даже так сказал, концептуально-практически», — сказал он.

Лавров отметил, что Трамп после саммита на Аляске поехал «советоваться» с союзниками в Вашингтоне. «Они туда прилетели, привезли Владимира Зеленского. Они же не скрывают того, что хотят Дональда Трампа «сбить с пути истинного», как у нас принято говорить; с того пути, который он сам своими политическими инстинктами определил для себя», — добавил он.

По словам министра, западные страны «пытаются воспользоваться» тем, что «Трамп по характеру хочет как можно быстрее достигать решений». «Они всячески это решение пытаются затягивать. Пытаются убедить его, что это не Зеленский с Европой «дурака валяют», а Путин не хочет мира», — рассказал он.

Лавров подчеркнул, что саммит на Аляске нельзя назвать прорывом, но его целью было понимание. «Не скажу, что это был прорыв. Это была продолжительная беседа, нацеленная на то, чтобы понять друг друга», — уточнил он.

NYT рассказала о проблемах с передачей Киеву ракет Tomahawk
Политика
Фото:meunierd / Shutterstock

В начале октября Трамп заявил, что «почти принял решение» о поставках ракет Tomahawk Киеву. «Возможно, я скажу [Путину]: послушай, если эту войну не удастся урегулировать, я отправлю им ракеты Tomahawk», — отметил он.

Поставки Украине дальнобойных ракет Tomahawk производства США могут разрушить российско-американские отношения, говорил Путин. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков отмечал, что Москва «должным образом» отреагирует в случае передачи ракет.

