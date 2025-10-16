 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Переговоры России и США⁠,
0

Трамп заявил, что идущий разговор с Путиным будет продолжительным

Сюжет
Переговоры России и США
Трамп подтвердил информацию о телефонном разговоре с Путиным. По словам американского президента, беседа будет продолжительной
Владимир Путин
Владимир Путин (Фото: Александр Казаков / ТАСС)

Президент США Дональд Трамп сообщил, что телефонный разговор с его российским коллегой Владимиром Путиным будет продолжительным. Об этом он написал в своей соцсети Truth Social.

«Сейчас я разговариваю с президентом Путиным. Разговор идет, он будет продолжительным, и я сообщу о его содержании, как и президент Путин, по завершении. Спасибо вам за ваше внимание к этому вопросу!» — заявил Трамп.

CBS сообщил о начале телефонного разговора Путина и Трампа
Политика
Владимир Путин

Телефонный разговор происходит накануне встречи Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским, которая состоится 17 октября.

В последний раз Путин беседовал с американским коллегой по телефону 18 августа. Трамп охарактеризовал разговор как «хороший».

Читайте РБК в Telegram.

Главное для большого бизнеса
СберПро Технологии

Открытые финансы и AI-агенты: как финтех меняет клиентский путь и бизнес-модели

СберПро Финансы

Как работают платформы ЦФА и какому бизнесу доступна эмиссия

СберПро Металлургия

Как AI используется в металлургии: экономический эффект и новые профессии

СберПро Главное

SberPro Tech 2025. IV конференция по цифровой трансформации бизнеса

СберПро Интересное

Дайджест глобальных технологических трендов

СберПро Технологии

Нечеловеческая сила. Как роботизация меняет российский бизнес

СберПро Кадры

Забота как работа. Почему наставничество — главный тренд развития сотрудников

СберПро Интересное

AI-этика в финансах: баланс между инновациями и ответственностью

СберПро Интересное

Миссия или метрики: что первично в управлении компанией?

СберПро MNC

Взаимный интерес. Как развивается экономическое сотрудничество России с Вьетнамом и Таиландом

Реклама, ПАО Сбербанк

Авторы
Теги
Персоны
Алена Нефедова
Дональд Трамп Владимир Путин телефонный разговор
Дональд Трамп фото
Дональд Трамп
политик, президент США
14 июня 1946 года
Владимир Путин фото
Владимир Путин
политик, президент России
7 октября 1952 года
Материалы по теме
CBS сообщил о начале телефонного разговора Путина и Трампа
Политика
Axios узнал, что Путин и Трамп проведут телефонный разговор
Политика
Зеленский обсудит с Трампом усиление давления на Россию
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 17 октября
EUR ЦБ: 92,08 (+0,36) Инвестиции, 18:51 Курс доллара на 17 октября
USD ЦБ: 79,08 (+0,24) Инвестиции, 18:51
Путин и Трамп начали разговор. Как Россия и США восстанавливают диалог Политика, 19:59
Офисы будущего: тренды коммерческой недвижимости в 2025 году РБК и ГАЛС, 19:55
Советник передал Путину послание верховного лидера Ирана Политика, 19:54
Британская MI5 сообщила о предотвращении секретной операции Китая Политика, 19:54
Как меняется рынок майнинга в России Отрасли, 19:52
Онлайн-обучение в 2025 году: поляризация спроса, рассрочки и новые ниши Радио РБК, 19:42
Стоимость золота впервые в истории превысила $4300 за унцию Инвестиции, 19:41
Курс Мини-MBA: рост для лидеров
Старт потока 20 октября
Присоединиться
Первая ракетка России вылетел с турнира, который выиграл год назад Спорт, 19:40
Международные резервы России достигли рекордных $729,5 млрд Финансы, 19:39
«Фундаментальные изменения»: власти и бизнес обсудили будущее энергетики Бизнес, 19:38
Борис Джонсон заявил, что обращался к ИИ при написании книг ради похвалы Политика, 19:31
Минпросвещения определило даты проведения ОГЭ и ЕГЭ в 2026 году Общество, 19:27
Взаимная уязвимость: может ли Индия отказаться от российской нефтиПодписка на РБК, 19:27
«УП» сообщила о рисках длительных отключений света на Украине зимой Экономика, 19:26