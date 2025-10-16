Трамп заявил, что идущий разговор с Путиным будет продолжительным
Президент США Дональд Трамп сообщил, что телефонный разговор с его российским коллегой Владимиром Путиным будет продолжительным. Об этом он написал в своей соцсети Truth Social.
«Сейчас я разговариваю с президентом Путиным. Разговор идет, он будет продолжительным, и я сообщу о его содержании, как и президент Путин, по завершении. Спасибо вам за ваше внимание к этому вопросу!» — заявил Трамп.
Телефонный разговор происходит накануне встречи Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским, которая состоится 17 октября.
В последний раз Путин беседовал с американским коллегой по телефону 18 августа. Трамп охарактеризовал разговор как «хороший».
Читайте РБК в Telegram.
Открытые финансы и AI-агенты: как финтех меняет клиентский путь и бизнес-модели
Как AI используется в металлургии: экономический эффект и новые профессии
Дайджест глобальных технологических трендов
Нечеловеческая сила. Как роботизация меняет российский бизнес
AI-этика в финансах: баланс между инновациями и ответственностью
Миссия или метрики: что первично в управлении компанией?