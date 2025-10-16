Трамп заявил, что идущий разговор с Путиным будет продолжительным

Трамп подтвердил информацию о телефонном разговоре с Путиным. По словам американского президента, беседа будет продолжительной

Владимир Путин (Фото: Александр Казаков / ТАСС)

Президент США Дональд Трамп сообщил, что телефонный разговор с его российским коллегой Владимиром Путиным будет продолжительным. Об этом он написал в своей соцсети Truth Social.

«Сейчас я разговариваю с президентом Путиным. Разговор идет, он будет продолжительным, и я сообщу о его содержании, как и президент Путин, по завершении. Спасибо вам за ваше внимание к этому вопросу!» — заявил Трамп.

Телефонный разговор происходит накануне встречи Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским, которая состоится 17 октября.

В последний раз Путин беседовал с американским коллегой по телефону 18 августа. Трамп охарактеризовал разговор как «хороший».