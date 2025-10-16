 Перейти к основному контенту
Военная операция на Украине⁠,
0

Ушаков заявил, что Трамп назвал конфликт на Украине труднейшим

Ушаков: Трамп в беседе с Путиным назвал конфликт на Украине труднейшим
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Thomas Peter / Reuters
Фото: Thomas Peter / Reuters

Президент США Дональд Трамп в беседе с президентом России Владимиром Путиным назвал украинский конфликт наиболее трудным для разрешения. Об этом сообщил помощник президента по международным делам Юрий Ушаков, передает корреспондент РБК.

«Дональд Трамп многократно подчеркивал необходимость скорейшего установления мира на Украине. Мысль о том, что российско-украинский конфликт оказался самым трудным для разрешения во всей миротворческой активности президента США буквально сквозила в его высказываниях на протяжении всей беседы», — сказал Ушаков.

Путин и Трамп поговорили по телефону вечером 16 сентября. По итогам беседы президент США рассказал, что стороны договорились устроить встречу высокопоставленных советников России и США «на следующей неделе». Позже сами президенты увидятся лично в Будапеште.

Ушаков рассказал, что Путин сказал Трампу по поводу «Томагавков» у Киева
Политика
Фото:U.S. Navy / Intelligence Specialist 1st Class Kenneth Moll / Reuters

Трамп по итогам переговоров рассказал, что Путин поздравил его с урегулированием конфликта между Израилем и ХАМАС. По словам Трампа, он верит, что успех на Ближнем Востоке поможет в переговорах по урегулированию конфликта на Украине. Лидеры России и США договорились встретиться в Будапеште, сообщил Трамп.

