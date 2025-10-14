США «убрали потолок» по военной помощи Украине
США при президенте Джо Байдене установили для Европы ограничения по оказанию военной помощи Украине, но при Дональде Трампе лимиты убрали, заявила журналистам украинский посол при НАТО Алена Гетьманчук, передает «Европейская правда».
«При Байдене европейским союзникам выставлялся определенный потолок в форматах помощи, и другие страны должны были упираться в этот потолок, но ни в коем случае не перепрыгивать его. Сейчас наоборот — администрация Трампа поощряет европейцев показать, что они готовы сделать для собственной безопасности и в вопросах поддержки Украины», — рассказала дипломат.
Гетьманчук добавила, что завтра, 15 октября, семь стран НАТО планируют объявить о закупке оружия для Украины. С ее слов, это произойдет на заседании в формате «Рамштайн».
Будет сделано объявление о значительных поставках оружия Украине, анонсировал ранее постпред при НАТО Мэттью Уитакер. Он призвал страны Южной Европы больше помогать ВСУ.
Российская сторона требует от стран Запада перестать поставлять Украине оружие. Москва заявляет, что этот процесс не помешает ей достичь поставленных целей.
