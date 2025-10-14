 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине⁠,
0

США «убрали потолок» по военной помощи Украине

Посол Гетьманчук: США при Трампе «убрали потолок» по военной помощи Украине
Сюжет
Военная операция на Украине
Белый дом стимулирует страны Европы оказать поддержку Украине, тогда как прежняя администрация не позволяла «перепрыгивать потолок», рассказала украинский посол при НАТО. Москва требует прекратить поставки оружия
Фото: Sean Gallup / Getty Images
Фото: Sean Gallup / Getty Images

США при президенте Джо Байдене установили для Европы ограничения по оказанию военной помощи Украине, но при Дональде Трампе лимиты убрали, заявила журналистам украинский посол при НАТО Алена Гетьманчук, передает «Европейская правда».

«При Байдене европейским союзникам выставлялся определенный потолок в форматах помощи, и другие страны должны были упираться в этот потолок, но ни в коем случае не перепрыгивать его. Сейчас наоборот — администрация Трампа поощряет европейцев показать, что они готовы сделать для собственной безопасности и в вопросах поддержки Украины», — рассказала дипломат.

Трамп заявил о нежелании Путина завершать конфликт с Украиной
Политика
Дональд Трамп

Гетьманчук добавила, что завтра, 15 октября, семь стран НАТО планируют объявить о закупке оружия для Украины. С ее слов, это произойдет на заседании в формате «Рамштайн».

Будет сделано объявление о значительных поставках оружия Украине, анонсировал ранее постпред при НАТО Мэттью Уитакер. Он призвал страны Южной Европы больше помогать ВСУ.

Российская сторона требует от стран Запада перестать поставлять Украине оружие. Москва заявляет, что этот процесс не помешает ей достичь поставленных целей.

Читайте РБК в Telegram.

Главное для большого бизнеса
СберПро Технологии

Открытые финансы и AI-агенты: как финтех меняет клиентский путь и бизнес-модели

СберПро Финансы

Как работают платформы ЦФА и какому бизнесу доступна эмиссия

СберПро Металлургия

Как AI используется в металлургии: экономический эффект и новые профессии

СберПро Главное

SberPro Tech 2025. IV конференция по цифровой трансформации бизнеса

СберПро Интересное

Дайджест глобальных технологических трендов

СберПро Технологии

Нечеловеческая сила. Как роботизация меняет российский бизнес

СберПро Кадры

Забота как работа. Почему наставничество — главный тренд развития сотрудников

СберПро Интересное

AI-этика в финансах: баланс между инновациями и ответственностью

СберПро Интересное

Миссия или метрики: что первично в управлении компанией?

СберПро MNC

Взаимный интерес. Как развивается экономическое сотрудничество России с Вьетнамом и Таиландом

Реклама, ПАО Сбербанк

Авторы
Теги
Персоны
Михаил Добрунов Михаил Добрунов
Украина США военная помощь Джо Байден Дональд Трамп
Джо Байден фото
Джо Байден
политик, 46-й президент США
20 ноября 1942 года
Дональд Трамп фото
Дональд Трамп
политик, президент США
14 июня 1946 года
Материалы по теме
Порошенко оценил шансы Украины на победу без участия иностранных войск
Политика
Трамп рассказал о «хороших» разговорах с Зеленским насчет оружия
Политика
Песков сообщил об осведомленности США о паузе в контактах с Киевом
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 14 октября
EUR ЦБ: 93,92 (-0,13) Инвестиции, 09:57 Курс доллара на 14 октября
USD ЦБ: 80,85 (-0,34) Инвестиции, 09:57
Фигуры, идеи и институции: азбука современного российского искусства РБК и СберПервый, 23:24
В Германии обновили брошюру с советами для населения на случай войны Политика, 23:07
Россия и Иран: история сотрудничества РБК и РЭЦ, 23:00
ХАМАС передал тела еще четырех погибших заложников Политика, 22:54
Самарский губернатор обматерил и уволил чиновника после проверки Политика, 22:37
США «убрали потолок» по военной помощи Украине Политика, 22:36
В МВД рассказали, как узнать число оформленных на человека сим-карт Общество, 22:32
Курс Мини-MBA: рост для лидеров
Старт потока 20 октября
Присоединиться
Что умеет видеоаналитика на производстве и в ретейле РБК х МТС Бизнес, 22:30
Трамп заявил, что «все выходят» из БРИКС после угроз пошлинами США Политика, 22:11
Трамп заявил о нежелании Путина завершать конфликт с Украиной Политика, 22:11
Сборная Катара по футболу отобралась на ЧМ-2026 Спорт, 22:10
Сборная России разгромила команду Боливии, продлив беспроигрышную серию Спорт, 22:01
Захарова отреагировала на шутку Рютте про автомобиль Lada и холодильник Политика, 21:59
Настоящий детектив: раскройте тайну трех домов. Квест РБК и ГАЛС, 21:45