Шмыгаль: союзники Украины обязались купить ей оружия у США на $422 млн

Европейцы выделили Украине в два раза меньше требований Зеленского

Денис Шмыгаль (Фото: UK Foreign, Commonwealth & Devel / Global Look Press)

Союзники Украины договорились по программе закупок американского оружия PURL профинансировать всего $422 млн, сообщил в X украинский министр обороны Денис Шмыгаль, комментируя встречу контактной группы в Брюсселе.

При этом ранее президент Украины Владимир Зеленский отмечал, что Киеву нужно $1 млрд ежемесячно на закупку оружия у США.

Украина получила также обещания от ряда стран предоставить военную помощь на двусторонней основе: от Швеции — $8 млрд на период 2026–2027 годов, от Чехии — $72 млн, от Канады — $20 млн, от Португалии — $12 млн.

Этим летом США и НАТО запустили новый механизм предоставления Украине американского оружия — Priority Ukraine Requirements List (PURL), который предусматривает финансирование через взносы европейских союзников и Канады. Предполагается, что та регулярно будет получать пакеты помощи стоимостью около $500 млн каждый.

Россия неоднократно заявляла, что осуждает военную помощь Украине, так как новые поставки лишь затягивают военный конфликт.