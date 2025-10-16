 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине⁠,
0

Европейцы выделили Украине в два раза меньше требований Зеленского

Шмыгаль: союзники Украины обязались купить ей оружия у США на $422 млн
Сюжет
Военная операция на Украине
Денис Шмыгаль
Денис Шмыгаль (Фото: UK Foreign, Commonwealth & Devel / Global Look Press)

Союзники Украины договорились по программе закупок американского оружия PURL профинансировать всего $422 млн, сообщил в X украинский министр обороны Денис Шмыгаль, комментируя встречу контактной группы в Брюсселе.

При этом ранее президент Украины Владимир Зеленский отмечал, что Киеву нужно $1 млрд ежемесячно на закупку оружия у США.

Украина получила также обещания от ряда стран предоставить военную помощь на двусторонней основе: от Швеции — $8 млрд на период 2026–2027 годов, от Чехии — $72 млн, от Канады — $20 млн, от Португалии — $12 млн.

Буданов призвал украинцев всегда быть готовыми к «вооруженному отпору»
Политика
Кирилл Буданов

Этим летом США и НАТО запустили новый механизм предоставления Украине американского оружия — Priority Ukraine Requirements List (PURL), который предусматривает финансирование через взносы европейских союзников и Канады. Предполагается, что та регулярно будет получать пакеты помощи стоимостью около $500 млн каждый.

Россия неоднократно заявляла, что осуждает военную помощь Украине, так как новые поставки лишь затягивают военный конфликт.

Читайте РБК в Telegram.

Главное для большого бизнеса
СберПро Технологии

Открытые финансы и AI-агенты: как финтех меняет клиентский путь и бизнес-модели

СберПро Финансы

Как работают платформы ЦФА и какому бизнесу доступна эмиссия

СберПро Металлургия

Как AI используется в металлургии: экономический эффект и новые профессии

СберПро Главное

SberPro Tech 2025. IV конференция по цифровой трансформации бизнеса

СберПро Интересное

Дайджест глобальных технологических трендов

СберПро Технологии

Нечеловеческая сила. Как роботизация меняет российский бизнес

СберПро Кадры

Забота как работа. Почему наставничество — главный тренд развития сотрудников

СберПро Интересное

AI-этика в финансах: баланс между инновациями и ответственностью

СберПро Интересное

Миссия или метрики: что первично в управлении компанией?

СберПро MNC

Взаимный интерес. Как развивается экономическое сотрудничество России с Вьетнамом и Таиландом

Реклама, ПАО Сбербанк

Авторы
Теги
Персоны
Полина Минаева
Денис Шмыгаль Владимир Зеленский Украина оружие
Денис Шмыгаль фото
Денис Шмыгаль
политик, бывший премьер-министр Украины, министр обороны Украины
15 октября 1975 года
Материалы по теме
FT оценила последствия передачи Tomahawk Украине
Политика
Зеленский обсудит с Трампом усиление давления на Россию
Политика
Трамп рассказал о «хороших» разговорах с Зеленским насчет оружия
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 14 октября
EUR ЦБ: 93,92 (-0,13) Инвестиции, 14 окт, 09:57 Курс доллара на 14 октября
USD ЦБ: 80,85 (-0,34) Инвестиции, 14 окт, 09:57
В РАН показали визуализацию солнечной активности Общество, 18:22
Эстония полностью запретила проезд через «сапог» в Псковской области Политика, 18:14
«Океан выбил из меня всё эго»: 4 истории тех, кто сбежал от выгорания Стиль, 18:12
Пять стратегий инвестора в недвижимость: как устроены и какую выбрать РБК и ПИК, 18:12
CBS сообщил о начале телефонного разговора Путина и Трампа Политика, 18:11
Лукашенко возмутился жалобами на очереди у заправок из-за «пьющих кофеек» Общество, 18:09
Курс биткоина опустился ниже $110 тыс. Что произошло на крипторынке Крипто, 18:05
ИИ для работы и жизни — новый интенсив РБК
Как пользоваться нейросетями и прокачать с ними общение
Подробнее
Патриарх Кирилл заявил о неизбежности апокалипсиса Общество, 18:04
ЦБ поднял курс доллара выше ₽79, курс евро — выше ₽92 Инвестиции, 18:04
Тайна трех домов. Квест с приключениями РБК и ГАЛС, 17:59
Как малому бизнесу развиваться в условиях турбулентности в 2025 году Радио РБК, 17:56
ФБР обвинила экс-советника Буша-младшего в хранении секретных документов Политика, 17:55
«Галс-Девелопмент» наградил победителей в номинации «Счастливый офис» Пресс-релиз, 17:49
Трамп представил проект триумфальной арки в Вашингтоне Общество, 17:42