Дмитриев заявил, что компании в США ждут сигнала к работе с Россией

Сюжет
Война санкций
Кирилл Дмитриев
Кирилл Дмитриев (Фото: Владислав Шатило / РБК)

Многие компании в США заинтересованы в сотрудничестве с российскими энергетическими компаниями, но ждут политического сигнала. Об этом заявил журналистам на полях «Российской энергетической недели» (РЭН-2025) спецпредставитель президента по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами и глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.

«Да, многие американские компании выходят на наши энергетические компании. Вы можете спросить наши энергетические компании об общении с ними. Они заинтересованы, ждут политического сигнала, когда этот интерес можно превращать в конкретные договоренности. Но то, что этот интерес и дискуссии идут по вхождению большого количества проектов, — это факт», — сказал Дмитриев (цитата по ТАСС).

Глава РФПИ отметил, что страны, отказавшиеся от российских энергоносителей, в основном европейские, испытывают большие экономические сложности.

Международный форум РЭН-2025 проходит в Москве с 15 по 17 октября. Центральная тема мероприятия — «Создавая энергетику будущего вместе».

В США заявили, что ждут от Токио отказа от российских энергоносителей
Политика
Фото:Скотт Бессент (Сергей Булкин / РИА Новости)

Накануне Вашингтон заявил, что США также ожидают от Японии отказа от импорта российских энергоносителей.

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп в конце августа повысил пошлины для Индии до 50%, объяснив это тем, что «правительство Индии в настоящее время прямо или косвенно импортирует нефть из России». Индия неоднократно повторяла, что не откажется от импорта российской нефти, однако позже Трамп рассказал об обещании премьера Индии Нарендры Моди больше не покупать нефть у России. В МИД Индии после высказывания американского президента назвали приоритетом защиту потребителей.

В конце июля Евросоюз и США заключили соглашение о пошлинах, одним из условий которого стал отказ ЕС от импорта российских энергоносителей с заменой их американскими ресурсами.

Кремль называет требования Соединенных Штатов по поставкам нефти незаконными угрозами.

