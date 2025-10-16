 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Война санкций⁠,
0

В США заявили, что ждут от Токио отказа от российских энергоносителей

Бессент: США ждут от Японии отказа от российских энергоносителей
Сюжет
Война санкций
Это обсудили министры финансов США и Японии во время встречи. Ранее Трамп заявил, что отказаться от российской нефти пообещала Индия
Фото: Скотт Бессент (Сергей Булкин / РИА Новости)
Фото: Скотт Бессент (Сергей Булкин / РИА Новости)

США ожидают, что Япония откажется от импорта российских нефти и газа, заявил глава американского Минфина Скотт Бессент по итогам встречи с японским коллегой Кацунобу Като.

Они встретились, чтобы обсудить планы по мобилизации стратегических инвестиций Японии в США через американо-японское соглашения о торговле и инвестициях.

«Министр Като и я также обсудили важные вопросы, касающиеся экономических отношений США и Японии и ожиданий администрации, что Япония прекратит импорт российских энергоносителей» — написал Бессент на своей странице в X.

Трамп заявил об обещании Моди не покупать нефть у России
Политика

Американский президент Дональд Трамп в начале августа до 50% повысил пошлины для Индии. Он объяснил эти меры тем, что «правительство Индии в настоящее время прямо или косвенно импортирует нефть из России». Индия неоднократно повторяла, что не перестанет импортировать российскую нефть. Однако накануне Трамп заявил, что премьер Индии Нарендра Моди пообещал, что страна больше не будет покупать нефть у России.

В начале сентября Reuters со ссылкой на представителя Белого дома сообщил, что Трамп заявил европейским лидерам, что Европа должна прекратить закупки российской нефти. До этого о желании США заставить ЕС отказаться от российской нефти сообщила New York Post.

В конце июля Евросоюз и США заключили соглашение о пошлинах. Одним из его условий стал отказ ЕС от импорта российской нефти и газа с заменой их американскими ресурсами.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков говорил, что требования США по поставкам нефти являются незаконными угрозами.

Читайте РБК в Telegram.

Главное для большого бизнеса
СберПро Технологии

Открытые финансы и AI-агенты: как финтех меняет клиентский путь и бизнес-модели

СберПро Финансы

Как работают платформы ЦФА и какому бизнесу доступна эмиссия

СберПро Металлургия

Как AI используется в металлургии: экономический эффект и новые профессии

СберПро Главное

SberPro Tech 2025. IV конференция по цифровой трансформации бизнеса

СберПро Интересное

Дайджест глобальных технологических трендов

СберПро Технологии

Нечеловеческая сила. Как роботизация меняет российский бизнес

СберПро Кадры

Забота как работа. Почему наставничество — главный тренд развития сотрудников

СберПро Интересное

AI-этика в финансах: баланс между инновациями и ответственностью

СберПро Интересное

Миссия или метрики: что первично в управлении компанией?

СберПро MNC

Взаимный интерес. Как развивается экономическое сотрудничество России с Вьетнамом и Таиландом

Реклама, ПАО Сбербанк

Авторы
Теги
Полина Харчевникова Полина Харчевникова
Скотт Бессент США Япония Россия энергоресурсы
Материалы по теме
Трамп заявил об обещании Моди не покупать нефть у России
Политика
Вучич не приедет на энергофорум в Москве из-за визита фон дер Ляйен
Политика
Лондон запретил ввоз нефтепродуктов из российской нефти из третьих стран
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 14 октября
EUR ЦБ: 93,92 (-0,13) Инвестиции, 14 окт, 09:57 Курс доллара на 14 октября
USD ЦБ: 80,85 (-0,34) Инвестиции, 14 окт, 09:57
ПВО сбила несколько дронов, летевших на Воронежскую область Политика, 05:57
Над четырьмя районами Ростовской области сбили дроны Политика, 05:53
Аэропорт Тамбова возобновил работу Политика, 05:35
В США заявили, что ждут от Токио отказа от российских энергоносителей Политика, 05:26
Мошенники начали рассылать программы удаленного доступа к онлайн-банку Общество, 05:26
Россияне назвали уровень зарплаты бедности, богатства и ощущения счастья Общество, 05:00
Поужинать и не потерять партнеров: тест на китайский этикет РБК и ВТБ, 04:52
Курс Мини-MBA: рост для лидеров
Старт потока 20 октября
Присоединиться
ХАМАС сообщил о необходимости спецоборудования для поиска тел заложников Политика, 04:52
В Польше назвали ситуацию с БПЛА «тактически глупой и контрпродуктивной» Политика, 04:39
В Госдуме объяснили, почему майские праздники в 2026 году будут короче Общество, 04:26
В ДТП с автобусом в Амурской области погиб один человек Общество, 03:59
Аэропорт Саратова возобновил полеты менее чем через час Политика, 03:51
Число украинских беженцев в ФРГ увеличилось в 10 раз Политика, 03:45
В аэропортах Самары и Саратова приостановили полеты Политика, 03:19