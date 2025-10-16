В США заявили, что ждут от Токио отказа от российских энергоносителей

Это обсудили министры финансов США и Японии во время встречи. Ранее Трамп заявил, что отказаться от российской нефти пообещала Индия

Фото: Скотт Бессент (Сергей Булкин / РИА Новости)

США ожидают, что Япония откажется от импорта российских нефти и газа, заявил глава американского Минфина Скотт Бессент по итогам встречи с японским коллегой Кацунобу Като.

Они встретились, чтобы обсудить планы по мобилизации стратегических инвестиций Японии в США через американо-японское соглашения о торговле и инвестициях.

«Министр Като и я также обсудили важные вопросы, касающиеся экономических отношений США и Японии и ожиданий администрации, что Япония прекратит импорт российских энергоносителей» — написал Бессент на своей странице в X.

Американский президент Дональд Трамп в начале августа до 50% повысил пошлины для Индии. Он объяснил эти меры тем, что «правительство Индии в настоящее время прямо или косвенно импортирует нефть из России». Индия неоднократно повторяла, что не перестанет импортировать российскую нефть. Однако накануне Трамп заявил, что премьер Индии Нарендра Моди пообещал, что страна больше не будет покупать нефть у России.

В начале сентября Reuters со ссылкой на представителя Белого дома сообщил, что Трамп заявил европейским лидерам, что Европа должна прекратить закупки российской нефти. До этого о желании США заставить ЕС отказаться от российской нефти сообщила New York Post.

В конце июля Евросоюз и США заключили соглашение о пошлинах. Одним из его условий стал отказ ЕС от импорта российской нефти и газа с заменой их американскими ресурсами.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков говорил, что требования США по поставкам нефти являются незаконными угрозами.