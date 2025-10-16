Канадские ученые предупредили о риске затопления прибрежных городов

Повышение уровня моря может привести к уничтожению прибрежных городов после 2100 года, говорится в исследовании ученых из канадского Университета Макгилла.

По их оценке, около 3 млн. зданий в Африке, Юго-Восточной Азии, Южной и Центральной Америке окажутся под угрозой разрушения при повышении уровня моря на полметра. Если вода поднимется на 5 метров, риску будут подвергнуты около 45 млн. строений, а при росте на 20 метров — более 136 млн.

Авторы отмечают, что при повышении уровня моря на полметра потеря прибрежных зданий и дорог к 2150 году неизбежна. По их данным, 7 из 20 расположенных на побережье мегаполисов уже сталкиваются с эрозиями и подвергаются прибрежным наводнениям.

В среднем уровень Мирового океана повышается на 3,5–3,8 мм в год, сообщил ранее старший преподаватель географического факультета МГУ им. Ломоносова Сергей Мухаметов.

По его словам, в ближайшее время российским городам затопление не грозит, но риску могут быть подвергнуты островные государства, например, Тувалу, Кирибати, Вануату и Мальдивы.