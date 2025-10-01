 Перейти к основному контенту
Общество⁠,
0

Ученые заявили о потере почти 25% объема швейцарских ледников за 10 лет

Ледники за этот век потеряли четверть объема, их таяние ускорилось. Исследователи предупреждают, что если не принять мер, то к концу столетия могут исчезнуть все ледники Швейцарии
Фото: Sean Gallup / Getty Images
Фото: Sean Gallup / Getty Images

Ледники в горах Швейцарии за последние десять лет потеряли четверть объема, сообщает сеть мониторинга ледников страны (GLAMOS), передает France24. Измерения проводились на 20 референс-площадкках, их результаты распространили на 1,4 тыс. ледников в швейцарских горах страны.

В текущем году таяние остается «колоссальным» и приближается к рекорду 2022-го, предупреждает GLAMOS. Зима была малоснежной, а июнь и август — жаркими, так что ледники потеряли 3% объема. Больше этот показатель был в 2022-м, 2023-м и 2003-м годах.

В за десятилетие 2015-2025 ледники уменьшились на 24%, в то время как в 1990-2000 годах показатель составил 10%. С 1970-х в стране исчезли 1,1 тыс. ледников, подсчитали в GLAMOS. За 25 лет этого века их объем уменьшился на 30 куб. км, а площадь поверхности — на 30%, до 755 кв. км.

«Примерно последние 20 лет все ледники Швейцарии теряют лед, и скорость этой потери увеличивается», — заявил AFP руководитель GLAMOS Маттиас Хусс.

Исследователи предупреждают, что если не предпринимать мер, то к концу века все швейцарские ледники могут практически исчезнуть. Хусс отметил, что остановить таяние нельзя, но его можно замедлить, однако меры должны быть глобальными. «Если выбросы углекислого газа «будут сведены к нулю в течение 30 лет... мы все еще могли бы спасти около одной трети швейцарских ледников», — пояснил он.

Потеря ледников чревата не только проблемами с водой, но и дестабилизацией гор, отметил Хусс.

Ученые предупредили о превращении ледников в Альпах в «швейцарский сыр»
Общество
Фото:IMAGO / Global Look Press

Весной в Норвегии предложили спасти таящий высокогорный ледник на вершине Галлхёпигген с помощью искусственного снега. Генеральный директор местного горнолыжного центра Пер Арне Воле сообщил, что для сохранения ледника необходимо вырабатывать 700 тыс. кубометров искусственного снега в год. Ежегодно с ледника исчезают 1 млн кубометров снега, если не принять меры, он рстает через восемь лет.

Дуров дал интервью американскому журналисту

Дуров рассказал о покушении на него и последствиях

Экс-глава Минобороны Великобритании призвал «задушить» Крым

Стубб заявил об изменении позиции Трампа по Украине

В США официально наступил шатдаун

Польша отказалась выполнять призыв Зеленского закрыть Балтийское море

Орбан сравнил возможности России и Европы

Магнитная буря на Земле продолжалась более 30 часов

Bloomberg рассказал о «крестовом походе» Мерца на фон дер Ляйен

Авторы
Теги
Лилия Пашкова Лилия Пашкова
Швейцария ледники Альпы глобальное потепление
