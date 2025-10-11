Океанологи рассказали, затопит ли российские города

Как заверяют ученые, прогнозирование ситуации зависит от множества факторов. Однако нельзя доверять трендам для мирового океана как абсолютной истине, уточнили они

Фото: Валентин Егоршин / ТАСС

Ученые в настоящий момент пытаются спрогнозировать будущие изменения уровня мирового океана, и брать глобальные тренды, рассчитанные для мирового океана, при прогнозировании ситуации в отдельных местах не всегда оправданно. Об этом заявили опрошенные РБК ученые.

По словам ведущего научного сотрудника Института океанологии им. Ширшова Российской Академии Наук (РАН) Филиппа Сапожникова, необходимо понимать, что есть множество других факторов.

Прогностические модели изменения уровня океана, как уточнил ученый, выстраиваются на основе данных, в том числе о движении ледников. Согласно ним, на уровень океана влияют также ветер, течение, испарение, общий прогрев атмосферы, а также расширение объема поверхностных вод и глубинных вод океана с разной скоростью прогрева этих слоев океана. На основе этих моделей, в свою очередь, составляют расчетные тренды, объяснил Сапожников.

«И согласно вот этим расчетным трендам мы можем в целом, с определенной вероятностью, ожидать каких-либо изменений уровня моря на соответствующих промежутках времени, скажем, к концу столетия, через 200 лет, через 500 лет», — добавил эксперт.

При этом он отметил, что при учете глобальных трендов для мирового океана важно учитывать множество других факторов, например, подъем и спад температуры.

«То есть, малые ледниковые периоды, которыми сопровождается наша новейшая история, периоды потепления, периоды таяния ледяных шапок, периоды прироста ледяных шапок. Все это вносит свои коррективы», — уточнил Сапожников.

Он отметил, что ученые могут дать ответ на вопрос о повышении уровня моря согласно упомянутым расчетным моделям. В среднем уровень мирового океана, по расчетным данным, повышается на 1,6 см каждый год, продолжил ученый. Кроме этого, важно учитывать, что уровень океана поднимается и опускается по планете неравномерно, поскольку планета Земля — это не абсолютно ровный шар.

«И конечно же есть геофизические явления и гравитационные явления, которые по-своему влияют на уровень океана», — пояснил он. Эксперт уточнил, что в настоящее время в наибольшей степени подъем океана происходит в тропических областях западной части Тихого океана. В северном полушарии же — уровень не растет так быстро, чтобы угрожать подтоплению городов.

При этом эти изменения носят циклический характер, успокоил ученый. На примере ситуации с Каспийским морем, как он считает, уровень моря также вернется в норму. «То, что сообщают нам расчетные модели, необязательно воспринимать как истину в последней инстанции», — резюмировал эксперт.

Старший преподаватель географического факультета МГУ имени Ломоносова Сергей Мухаметов рассказал РБК, что в настоящее время рост уровень мирового океана составляет примерно 3,5-3,8 мм в год.

«Вклад таяния ледников Антарктиды, Гренландии и термического расширения воды примерно равный 50/50. Нашим городам в ближайшее время затопления не грозят, но временные наводнения продолжатся там, где они и бывают», — уточнил он.

По словам Мухаметова, в зоне риска в ближайшем будущем находятся островные государства — Тувалу, Кирибати, Вануату, Мальдивы. Помимо этого, есть негативный прогноз, когда рост подъема уровня ускорится, но «очень удобно делать прогнозы на 100 лет вперед — отвечать за них ученый уже не будет», добавил преподаватель.

Ранее Сапожников рассказал «РИА Новости», что подъем уровня Мирового океана, вызванный потеплением климата, до конца века может угрожать затоплением прибрежным районам Санкт-Петербурга, южной части Ростова-на-Дону, Азову и Находке.

Ученый отметил, что в причерноморском районе под угрозой затопления могут оказаться также прибрежная часть Керчи, станицы на севере Кубани и часть Адлера. В северо-западном регионе вода может распространиться на часть Кронштадта и Сестрорецк.

На севере затопление может угрожать поселку Варандей в Ненецком автономном округе и в меньшей степени Нарьян-Мару и Салехарду.

По словам Сапожникова, к 2100 году воды Мирового океана поднимутся на 0,3–0,65 м, а при наихудшем сценарии — на 1,3 м. К 2300 году повышение уровня воды может составить до 5,6 м. Он подчеркнул, что пока можно говорить лишь о смоделированных на основе существующих трендов сценариях, потому их стоит рассматривать в качестве предварительных расчетов.