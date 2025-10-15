 Перейти к основному контенту
Военная операция на Украине⁠,
0

Россия обратилась к США из-за данных о передаче разведданных Украине

Лавров: Россия попросила США объяснить слухи о передаче Украине разведданных
Сюжет
Военная операция на Украине
Сергей Лавров
Сергей Лавров (Фото: Роман Наумов / URA.RU / Global Look Press)

Москва обратилась к Вашингтону с просьбой прокомментировать данные о предоставлении американских разведданных Украине для ударов по энергетическим объектам России, заявил глава МИДа Сергей Лавров в интервью газете «Коммерсантъ».

«Мы на это обратили внимание. Поручил своим сотрудникам попросить американцев прокомментировать эти сообщения», — сказал Лавров.

На вопрос об ответе с американской стороны министр обратил внимание, что прошло всего несколько дней с момента публикации.

Как выяснила ранее Financial Times, администрация Дональда Трампа на протяжении нескольких месяцев поставляет Украине разведданные для нанесения ударов по российской энергетической инфраструктуре. По сведениям издания, переданная Вашингтоном информация помогла ВСУ атаковать несколько целей, в том числе нефтеперерабатывающие заводы, расположенные «вдали от линии фронта».

Хегсет пригрозил России «издержками» при продолжении конфликта на Украине
Политика
Фото:Станислав Красильников / РИА Новости

При этом источники The Wall Street Journal в начале октября отмечали, что Вашингтон только собирается делиться с Киевом разведданными для ударов вглубь территории России. По данным издания, такое распоряжение дал Трамп Пентагону и разведслужбам США. С аналогичной просьбой Вашингтон обратился к союзникам по НАТО.

Как заявляли в Кремле, России давно известно, что Соединенные Штаты и страны НАТО собирают и передают разведывательную информацию украинским военным, «это не новация». При этом президент Владимир Путин предупредил, что Россия не будет терпеть атаки ВСУ на энергетическую инфраструктуру и продолжит серьезно отвечать на них.

Валерия Доброва
Сергей Лавров США Украина обмен разведданными
Сергей Лавров фото
Сергей Лавров
дипломат, политик, Министр иностранных дел России
21 марта 1950 года
