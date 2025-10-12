Песков предостерег Молдавию от повторения ошибок «одного государства»
Молдавия сейчас повторяет ошибки «одного государства», пытаясь создать из России врага, считает пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, его цитирует ТАСС.
Так он прокомментировал новую военную стратегию Кишинева на период с 2025 по 2035 год, где власти назвали Россию «главной угрозой». Одним из военных рисков создатели документа называют военную операцию на Украине и допускают «возможность ее распространения».
«Считают, что линия на выстраивание отношений с Европой подразумевает полную антагонизацию России. Эту ошибку уже одно государство совершало. Ничего хорошего это не дало этому одному государству», — отметил Песков.
Какое именно «одно государство» имеется в виду, представитель Кремля не уточнил.
28 сентября в Молдавии прошли выборы в однопалатный парламент. На них победила проевропейская президентская партия PAS. Президент Майя Санду, до этого неоднократно обвинявшая Москву во вмешательства в дела Молдавии, после выборов заявила, что Россия «продолжит свои кампании по дезинформации», но теперь оказывать давление на республику будет сложнее.
Россия отвергает любые обвинения во вмешательстве в выборы в Молдавии. Песков заявил, что в Молдавии наблюдается недовольство граждан, а не влияние России.
