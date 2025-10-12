 Перейти к основному контенту
Военная операция на Украине⁠,
0

Песков предостерег Молдавию от повторения ошибок «одного государства»

Песков назвал ошибкой попытку Молдавии сделать из России антагониста
Сюжет
Военная операция на Украине

Молдавия сейчас повторяет ошибки «одного государства», пытаясь создать из России врага, считает пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, его цитирует ТАСС.

Так он прокомментировал новую военную стратегию Кишинева на период с 2025 по 2035 год, где власти назвали Россию «главной угрозой». Одним из военных рисков создатели документа называют военную операцию на Украине и допускают «возможность ее распространения».

В военной стратегии Молдавии главной угрозой снова назвали Россию
Политика
Майя Санду

«Считают, что линия на выстраивание отношений с Европой подразумевает полную антагонизацию России. Эту ошибку уже одно государство совершало. Ничего хорошего это не дало этому одному государству», — отметил Песков.

Какое именно «одно государство» имеется в виду, представитель Кремля не уточнил.

28 сентября в Молдавии прошли выборы в однопалатный парламент. На них победила проевропейская президентская партия PAS. Президент Майя Санду, до этого неоднократно обвинявшая Москву во вмешательства в дела Молдавии, после выборов заявила, что Россия «продолжит свои кампании по дезинформации», но теперь оказывать давление на республику будет сложнее.

Санду призвала «мирным путем» вывести российских миротворцев из ПМР
Политика
Майя Санду

Россия отвергает любые обвинения во вмешательстве в выборы в Молдавии. Песков заявил, что в Молдавии наблюдается недовольство граждан, а не влияние России.

«Там цена жизни — ноль» — Саралиев об обмене пленными

Дуров заявил об истекающем времени на «спасение свободного интернета»

Европарламент принял решение насчет вотумов недоверия Урсуле фон дер Ляйен

Путин поспорил с Пашиняном об объеме товарооборота. Видео

Путин рассказал о новом оружии, которое проходит испытания

Власти Испании отреагировали на слова Трампа, который предложил «выкинуть» страну из НАТО

Анастасия Лежепекова
