В МИДе упрекнули Молдавию в «выхолащивании нейтралитета»

Фото: Vadim Ghirda / AP / ТАСС

Запад пытается превратить Молдавию в «тыловую базу» для снабжения Украины, а Кишинев наращивает сотрудничество с НАТО вопреки своему нейтральному статусу. Об этом «Известиям» заявил замглавы МИД России Михаил Галузин.

Дипломат расценил утвержденную правительством Молдавии военную стратегию на 2025–2035 годы как шаг, направленный на сближение республики с НАТО и усиление ее военного потенциала. Галузин полагает, что западные партнеры Молдавии используют процесс евроинтеграции для достижения этих целей, включая использование территории страны для оказания поддержки Украине. По его словам, стратегия имеет антироссийскую направленность.

«Год от года увеличиваются поставки в страну натовских вооружений. <...> Неслучайно, что ключевым элементом новой военной стратегии является положение о том, что военная подготовка молдавских военнослужащих будет осуществляться «в соответствии со стандартами НАТО», — отметил замглавы МИДа.

В недавно принятой военной стратегии Молдавии на 2025–2035 годы главной угрозой для национальной безопасности страны названа Россия. Одним из военных рисков и угроз нацбезопасности создатели документа называют военную операцию на Украине и допускают «возможность ее распространения» на территорию Молдавии.

В начале октября Галузин заявил, что Россия рассчитывает на нормализацию отношений с Кишиневом после парламентских выборов в Молдавии, на которых победила проевропейская президентская партия PAS («Действие и солидарность»). Она получила 55 мандатов, на восемь меньше, чем было.