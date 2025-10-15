 Перейти к основному контенту
Китай поддержал авиакомпании в споре с США по запрету полетов над Россией

МИД Китая поддержал авиакомпании на фоне планов США запретить рейсы над Россией
Сюжет
Война санкций
Линь Цзянь
Линь Цзянь (Фото: Johannes Neudecker / Dpa / Global Look Press)

Планы властей США ввести ограничения на полеты китайских авиакомпаний над Россией подрывают их собственные интересы, заявил представитель МИД Китая Линь Цзянь на брифинге. Он добавил, что ведомство поддерживает протест национальных перевозчиков против этой инициативы.

«Мы поддерживаем китайские компании в защите их законных прав и интересов», — сказал Цзянь.

Он пояснил, что инициативу раскритиковали даже в Соединенных Штатах, поскольку она нанесет ущерб американским интересам.

Ранее американский Минтранс предложил запретить китайским авиакомпаниям строить маршруты через территорию России, если их самолеты направляются в США или летят оттуда.

Россия сделала США конкретное предложение по восстановлению авиасообщения
Политика
Фото:Максим Константинов / Global Look Press

При этом американские власти запретили национальным авиакомпаниям совершать полеты над территорией России еще в 2022-м, после начала военной операции на Украине. После этого американские перевозчики жаловались, что теряют возможность для конкуренции с иностранными авиакомпаниями, которые могут летать через Россию. По состоянию на 2025 год Москва и Вашингтон ведут переговоры о восстановлении авиасообщения.

После начала военной операции на Украине многие западные страны закрыли небо для самолетов российских авиакомпаний в рамках санкций. Россия считает рестрикции незаконными и в ответ запретила полеты в своем воздушном пространстве авиакомпаниям почти из 40 стран, в том числе США.

