США предложили запретить авиакомпаниям Китая летать в страну через Россию

Чиновники администрации США предложили запретить китайским авиакомпаниям строить маршруты через территорию России, если их самолеты направляются в США или летят оттуда. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на постановление Минтранса США.

Издание напоминает, что американские власти запретили авиакомпаниям из США совершать полеты над территорией России после начала военной операции на Украине. На этом фоне американские перевозчики критиковали тот факт, что китайским по-прежнему разрешено летать над Россией, недовольство касалось только определенных рейсов.

Американские перевозчики жаловались, что теряют возможность для конкуренции с иностранными авиакомпаниями, которые могут летать через Россию, писала The New York Times. С связи с этим еще в 2023 году, при администрации предыдущего президента Джо Байдена они начали проводить активную лоббистскую кампанию в Белом доме и Конгрессе.

Американские перевозчики потеряли возможность использовать кроссполярные воздушные маршруты — авиационные трассы, пролегающие над территорией Северного Ледовитого океана и соединяющие Северную Америку со странами Восточной и Юго-Восточной Азии через воздушное пространство России. Пролет по ним экономит время и топливо для лайнеров, выполняющих рейсы между Соединенными Штатами и множеством пунктов по всему миру.

В результате авиакомпании были вынуждены скорректировать маршруты для транстихоокеанских рейсов, чтобы обеспечить лайнерам места для посадки в случае чрезвычайной ситуации. Количество перевозимых пассажиров и грузов было сокращено, чтобы снизить расходы при перелетах на большие расстояния. Кроме того, было отложено открытие более десятка новых маршрутов в Мумбаи, Токио, Сеул и другие города.

