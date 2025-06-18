Дмитриев допустил возобновление авиасообщения с США в этом году

Спецпредставитель президента рассказал, что американская сторона заинтересована в возобновлении перелетов и что на этот счет идут «прагматические дискуссии». Авиасообщение было прервано более трех лет назад

Фото: Виталий Аньков / РИА Новости

Авиасообщение с США может возобновиться до конца 2025 года, сообщил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) и спецпредставитель президента по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев в интервью «Россия 1».

«Мы видим очень большой интерес, в том числе с американской стороны, по возобновлению прямых перелетов. <...> Идут очень прагматические прямые дискуссии. Мы надеемся, что в этом году этот вопрос может быть положительно решен», — отметил он.

Этот комментарий Дмитриев сделал после бизнес-завтрака с членами Американской торговой палаты в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). Он сообщил, что палата работает и над вопросом возобновления поставок авиазапчастей в Россию.

США закрыли свое небо для российских самолетов в марте 2022 года. Аналогичное решение приняли еще около 30 стран, в том числе члены ЕС. Россия приняла ответные меры. Кроме того, западные страны запретили поставлять российским компаниям воздушные суда, комплектующие и вести техническое обслуживание уже поставленных. Москва считает санкции незаконными.

Дмитриев также добавил, что энергокомпании из США хотят вернуться на российский рынок, и допустил, что им могут быть даны миноритарные доли в различных нефтегазовых проектах.

«Мы считаем, что шаг за шагом такие абсолютно глупые ограничения, которые администрация [экс-президента США Джо] Байдена вводила просто по своей злонамеренности, они потихоньку, потихоньку будут отходить в прошлое», — отметил глава РФПИ.

Президент Американской торговой палаты Роберт Эйджи в марте в интервью РБК рассказал, отмены каких санкций американский (и вообще иностранный) бизнес в стране ждет в первую очередь. Прежде всего он назвал запреты на обслуживание западных пассажирских самолетов в России и поставку авиазапчастей. Кроме того, он перечислил запрет на инвестиции, наложенные на российские банки санкции и др.