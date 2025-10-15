Песков отказался комментировать заявления Трампа о Путине

Дональд Трамп (Фото: Elizabeth Frantz / Reuters)

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отказался комментировать высказывания американского лидера Дональда Трампа в отношении Владимира Путина. Его слова передает корреспондент РБК.

«Здесь я не хотел бы комментировать отношение президента США к тем или иным действиям президента России», — сказал Песков, когда его спросили о словах Трампа, который сказал, что разочарован в президенте России.

Трамп заявил, что у него были и остаются хорошие отношения с Владимиром Путиным. При этом еще в конце сентября республиканец заявлял, что «разочарован» в нем из-за продолжения военной операции на Украине. «Он должен был покончить с этой войной за неделю», — говорил американский лидер. Сам Путин в начале октябре отмечал, что у них с Трампом «свои отношения».

Песков в интервью Радио РБК говорил, что Трамп демонстрирует «политическую волю», участвуя в процессе урегулирования. При этом он подчеркивал, что Кремль не согласен с рядом заявлений республиканца, включая формулировку «бумажный тигр» в отношении России: «Россия все-таки больше ассоциируется с медведем. Бумажных медведей не бывает».

Путин и Трамп встречались 15 августа на Аляске. Российский лидер оценил переговоры позитивно, назвав их полезными и обстоятельными.