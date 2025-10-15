Трамп заявил о сохранении хороших отношений с Путиным

Президент США Дональд Трамп заявил, что у него были и остаются хорошие отношения с российским коллегой Владимиром Путиным.

«У нас с Владимиром были очень хорошие отношения. Вероятно, они и сейчас есть. Я не знаю, почему он продолжает эту войну», — сказал Трамп во время встречи с президентом Хавьером Милеем в Белом доме. Видео опубликовал Forbes Breaking News в своем YouTube-канале.

Трамп в последнее время неоднократно говорил о разочаровании в Путине из-за того, что не удается урегулировать конфликт на Украине.

Ближе к концу сентября пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что оба президента сохраняют заинтересованность и открытость к мирному урегулированию украинской ситуации, а Москва продолжит искать возможности для достижения этого результата.