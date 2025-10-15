 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине⁠,
0

Трамп заявил о сохранении хороших отношений с Путиным

Сюжет
Военная операция на Украине

Президент США Дональд Трамп заявил, что у него были и остаются хорошие отношения с российским коллегой Владимиром Путиным.

«У нас с Владимиром были очень хорошие отношения. Вероятно, они и сейчас есть. Я не знаю, почему он продолжает эту войну», — сказал Трамп во время встречи с президентом Хавьером Милеем в Белом доме. Видео опубликовал Forbes Breaking News в своем YouTube-канале.

Трамп заявил о нежелании Путина завершать конфликт с Украиной
Политика
Дональд Трамп

Трамп в последнее время неоднократно говорил о разочаровании в Путине из-за того, что не удается урегулировать конфликт на Украине.

Ближе к концу сентября пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что оба президента сохраняют заинтересованность и открытость к мирному урегулированию украинской ситуации, а Москва продолжит искать возможности для достижения этого результата.

Читайте РБК в Telegram.

Главное для большого бизнеса
СберПро Технологии

Открытые финансы и AI-агенты: как финтех меняет клиентский путь и бизнес-модели

СберПро Финансы

Как работают платформы ЦФА и какому бизнесу доступна эмиссия

СберПро Металлургия

Как AI используется в металлургии: экономический эффект и новые профессии

СберПро Главное

SberPro Tech 2025. IV конференция по цифровой трансформации бизнеса

СберПро Интересное

Дайджест глобальных технологических трендов

СберПро Технологии

Нечеловеческая сила. Как роботизация меняет российский бизнес

СберПро Кадры

Забота как работа. Почему наставничество — главный тренд развития сотрудников

СберПро Интересное

AI-этика в финансах: баланс между инновациями и ответственностью

СберПро Интересное

Миссия или метрики: что первично в управлении компанией?

СберПро MNC

Взаимный интерес. Как развивается экономическое сотрудничество России с Вьетнамом и Таиландом

Реклама, ПАО Сбербанк

Авторы
Теги
Персоны
Софья Полковникова
Дональд Трамп Владимир Путин Украина
Дональд Трамп фото
Дональд Трамп
политик, президент США
14 июня 1946 года
Владимир Путин фото
Владимир Путин
политик, президент России
7 октября 1952 года
Материалы по теме
Трамп пригрозил Китаю ответными мерами за отказ покупать американскую сою
Политика
Трамп заявил, что «все выходят» из БРИКС после угроз пошлинами США
Политика
Трамп заявил о нежелании Путина завершать конфликт с Украиной
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 14 октября
EUR ЦБ: 93,92 (-0,13) Инвестиции, 14 окт, 09:57 Курс доллара на 14 октября
USD ЦБ: 80,85 (-0,34) Инвестиции, 14 окт, 09:57
Аш-Шараа в России обсудит с Путиным сотрудничество двух стран Политика, 03:44
Эрик Трамп не согласился со словами отца о невозможности попасть в рай Политика, 03:32
Лондон передал Киеву более 85 тыс. дронов за полгода Политика, 03:18
Telegraph узнал о планах НАТО насчет сбивания российских истребителей Политика, 03:09
Любим, но не вредим: как следить за весом питомцев РБК х Четыре Лапы, 02:31
Трамп заявил о сохранении хороших отношений с Путиным Политика, 02:29
Сенат США в восьмой раз отклонил проекты о финансировании правительства Политика, 02:24
Курс Мини-MBA: рост для лидеров
Старт потока 20 октября
Присоединиться
Взрывы прозвучали в нескольких регионах Украины Политика, 02:02
Еще семь стран НАТО объявят о финансировании закупки оружия у США Политика, 01:41
Аэропорт Волгограда приостановил полеты Политика, 01:24
Военные сбили несколько дронов над Воронежской областью Политика, 01:16
Сенатор США получила от Москвы документы об убийстве Кеннеди Политика, 01:02
Доходность выше ставки: почему фонды денежного рынка так популярны #всенабиржу!, 01:00
Трамп посмертно наградил Чарли Кирка госмедалью в день его рождения Политика, 00:55