Трамп заявил о сохранении хороших отношений с Путиным
Президент США Дональд Трамп заявил, что у него были и остаются хорошие отношения с российским коллегой Владимиром Путиным.
«У нас с Владимиром были очень хорошие отношения. Вероятно, они и сейчас есть. Я не знаю, почему он продолжает эту войну», — сказал Трамп во время встречи с президентом Хавьером Милеем в Белом доме. Видео опубликовал Forbes Breaking News в своем YouTube-канале.
Трамп в последнее время неоднократно говорил о разочаровании в Путине из-за того, что не удается урегулировать конфликт на Украине.
Ближе к концу сентября пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что оба президента сохраняют заинтересованность и открытость к мирному урегулированию украинской ситуации, а Москва продолжит искать возможности для достижения этого результата.
Читайте РБК в Telegram.
Открытые финансы и AI-агенты: как финтех меняет клиентский путь и бизнес-модели
Как AI используется в металлургии: экономический эффект и новые профессии
Дайджест глобальных технологических трендов
Нечеловеческая сила. Как роботизация меняет российский бизнес
AI-этика в финансах: баланс между инновациями и ответственностью
Миссия или метрики: что первично в управлении компанией?