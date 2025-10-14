В РАН предупредили о рекордных вспышках на Солнце

Выброс крупного солнечного протуберанца 14 октября 2025 года (Фото: Лаборатория солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ)

К Земле направляется большой объем плазмы, на фоне этого растет солнечная активность, сообщили в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН. Там предупредили о рекордном количестве вспышек на Солнце уже 15 октября.

«Завтра ожидается выход на пик вспышек. Будут биться рекорды — пока двух-трехмесячные», — сообщили в лаборатории.

Ранее в ИКИ сообщили, что Солнце выбросило в космос один из самых крупных в этом году протуберанцев, наблюдавшийся последние несколько дней на восточном краю звезды. Он пролетит между Меркурием и Землей, предположительно не задев ни одну из этих планет.

13 октября ученые рассказали, что за неполные сутки им удалось зафиксировать на Солнце 15 вспышек. При этом три их них относились к классу сильных — М. За несколько дней до этого в ИКИ сообщили о мощнейшей с конца сентября вспышке на Солнце класса М 2.0.

Вспышки на Солнце делятся по уровням излучения на классы A, B, C, M и X, от минимального A до самого мощного X. Вспышки X-класса могут влиять на работу систем связи и спутников и вызывать магнитные бури и усиленное северное сияние. Радиационные эффекты от подобных событий ощущаются также в атмосфере Земли.