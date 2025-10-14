 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество⁠,
0

В РАН предупредили о рекордных вспышках на Солнце

Выброс крупного солнечного протуберанца 14 октября 2025 года
Выброс крупного солнечного протуберанца 14 октября 2025 года (Фото: Лаборатория солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ)

К Земле направляется большой объем плазмы, на фоне этого растет солнечная активность, сообщили в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН. Там предупредили о рекордном количестве вспышек на Солнце уже 15 октября.

«Завтра ожидается выход на пик вспышек. Будут биться рекорды — пока двух-трехмесячные», — сообщили в лаборатории.

Ранее в ИКИ сообщили, что Солнце выбросило в космос один из самых крупных в этом году протуберанцев, наблюдавшийся последние несколько дней на восточном краю звезды. Он пролетит между Меркурием и Землей, предположительно не задев ни одну из этих планет.

Земля попала в поток плазмы из корональной дыры на Солнце раньше прогноза
Общество
Фото:Patrick Pleul / dpa / Global Look Press

13 октября ученые рассказали, что за неполные сутки им удалось зафиксировать на Солнце 15 вспышек. При этом три их них относились к классу сильных — М. За несколько дней до этого в ИКИ сообщили о мощнейшей с конца сентября вспышке на Солнце класса М 2.0.

Вспышки на Солнце делятся по уровням излучения на классы A, B, C, M и X, от минимального A до самого мощного X. Вспышки X-класса могут влиять на работу систем связи и спутников и вызывать магнитные бури и усиленное северное сияние. Радиационные эффекты от подобных событий ощущаются также в атмосфере Земли.

Читайте РБК в Telegram.

Главное для большого бизнеса
СберПро Технологии

Открытые финансы и AI-агенты: как финтех меняет клиентский путь и бизнес-модели

СберПро Финансы

Как работают платформы ЦФА и какому бизнесу доступна эмиссия

СберПро Металлургия

Как AI используется в металлургии: экономический эффект и новые профессии

СберПро Главное

SberPro Tech 2025. IV конференция по цифровой трансформации бизнеса

СберПро Интересное

Дайджест глобальных технологических трендов

СберПро Технологии

Нечеловеческая сила. Как роботизация меняет российский бизнес

СберПро Кадры

Забота как работа. Почему наставничество — главный тренд развития сотрудников

СберПро Интересное

AI-этика в финансах: баланс между инновациями и ответственностью

СберПро Интересное

Миссия или метрики: что первично в управлении компанией?

СберПро MNC

Взаимный интерес. Как развивается экономическое сотрудничество России с Вьетнамом и Таиландом

Реклама, ПАО Сбербанк

Авторы
Теги
Валерия Доброва
Солнце вспышка в небе Плазма РАН
Материалы по теме
На Солнце заметили протуберанец «неадекватного размера»
Общество
Ученые зафиксировали на Солнце мощнейшую за три месяца вспышку
Общество
В РАН анонсировали «приличный» удар плазмы с Солнца по Земле
Технологии и медиа
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 14 октября
EUR ЦБ: 93,92 (-0,13) Инвестиции, 09:57 Курс доллара на 14 октября
USD ЦБ: 80,85 (-0,34) Инвестиции, 09:57
Настоящий детектив: раскройте тайну трех домов. Квест РБК и ГАЛС, 21:45
В Молдавии опровергли данные о разрешении сноса советских памятников Политика, 21:41
Telegram предупредил французов о «попытке лишить их свободы» Политика, 21:37
Трамп сообщил об очередном ударе по судну у берегов Венесуэлы Политика, 21:29
Освобожденный из Газы Харкин захотел получить гражданство России Политика, 21:25
Сборная ЮАР впервые с 2010 года сыграет на ЧМ по футболу Спорт, 21:04
Кличко призвал киевлян скупить продукты и одежду на случай тяжелой зимы Политика, 21:03
Курс Мини-MBA: рост для лидеров
Старт потока 20 октября
Присоединиться
Пепперштейн, Монро, Бухло: что читать по современному искусству РБК и СберПервый, 21:00
Умер R&B-исполнитель D’Angelo Общество, 20:57
Трамп объявил о начале второго этапа урегулирования в секторе Газа Политика, 20:52
В РАН предупредили о рекордных вспышках на Солнце Общество, 20:46
Абстракционизм: как искусство «отщепенцев» изменило понимание красоты РБК и ГАЛС, 20:36
Армия Мадагаскара пообещала не трогать «и волосок» свергнутого президента Политика, 20:33
Минтранс прокомментировал идею о зеленых отчетах для авиакомпаний Бизнес, 20:31