 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество⁠,
0

На Солнце зафиксировали вторую по силе вспышку за последние четыре месяца

РАН: на Солнце зафиксировали сильнейшую с июня вспышку уровня М
Фото: Лаборатория солнечной астрономии ИКИ РАН
Фото: Лаборатория солнечной астрономии ИКИ РАН

На Солнце ученые зафиксировали прогнозируемое усиление активности, на звезде произошла вторая по силе вспышка за последние четыре месяца уровня М.4.8. Сегодня, 15 октября, может быть достигнут многомесячный пик по мощности солнечных вспышек. Об этом сообщила Лаборатория солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН.

«Графики показывают непрерывный рост фонового излучения Солнца, которое за сутки выросло в 4 раза и приближается к уровню М», — говорится в сообщении РАН. Там добавили, что уровень рентгеновского излучения Солнца сейчас соответствует сильной вспышке, несмотря на отсутствие самих вспышек.

В РАН добавили, что в течение сегодняшнего дня может быть впервые с начала лета достигнут уровень вспышек Х.

Классы солнечных вспышек:

  • A-класс — самые слабые вспышки, не оказывающие заметного влияния на Землю.
  • B-класс — вспышки, которые также считаются незначительными и едва заметны над фоновым солнечным излучением.
  • C-класс — незначительные вспышки. Не имеют заметных последствий для Земли.
  • M-класс — вспышки средней мощности, могут вызвать кратковременные радиопомехи в приполярных областях и незначительные радиационные штормы, которые могут представлять опасность для космонавтов.
  • X-класс — самые мощные вспышки. Могут вызвать длительные радиационные штормы, влияющие на спутники, системы связи и даже наземные технологии и электросети.

О росте солнечной активности и прогнозируемых вспышках в РАН предупредили накануне, 14 октября. 13 октября ученые рассказали, что за неполные сутки им удалось зафиксировать на Солнце 15 вспышек. При этом три из них относились к классу сильных — М.

20 июня в солнечной области № 4114 была зафиксирована вспышка высшего балла, которой был присвоен уровень X1.9. Это третье по силе событие 2025 года после вспышек 14 мая (X2.7) и 23 февраля (X2.0).

Читайте РБК в Telegram.

Главное для большого бизнеса
СберПро Технологии

Открытые финансы и AI-агенты: как финтех меняет клиентский путь и бизнес-модели

СберПро Финансы

Как работают платформы ЦФА и какому бизнесу доступна эмиссия

СберПро Металлургия

Как AI используется в металлургии: экономический эффект и новые профессии

СберПро Главное

SberPro Tech 2025. IV конференция по цифровой трансформации бизнеса

СберПро Интересное

Дайджест глобальных технологических трендов

СберПро Технологии

Нечеловеческая сила. Как роботизация меняет российский бизнес

СберПро Кадры

Забота как работа. Почему наставничество — главный тренд развития сотрудников

СберПро Интересное

AI-этика в финансах: баланс между инновациями и ответственностью

СберПро Интересное

Миссия или метрики: что первично в управлении компанией?

СберПро MNC

Взаимный интерес. Как развивается экономическое сотрудничество России с Вьетнамом и Таиландом

Реклама, ПАО Сбербанк

Авторы
Теги
Егор Алимов
Солнце РАН вспышка на Солнце
Материалы по теме
В РАН предупредили о рекордных вспышках на Солнце
Общество
Солнце выбросило смещавшийся в сторону Земли огромный протуберанец
Общество
Менее чем за сутки на Солнце зафиксировали 15 вспышек
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 14 октября
EUR ЦБ: 93,92 (-0,13) Инвестиции, 14 окт, 09:57 Курс доллара на 14 октября
USD ЦБ: 80,85 (-0,34) Инвестиции, 14 окт, 09:57
Роналду и Месси установили два мировых рекорда в один день Спорт, 10:12
Сийярто назвал удары по «Дружбе» атаками на суверенитет Венгрии Политика, 10:06
Как получить максимальный доход от инвестиций в квартиру РБК и ПИК, 10:03
В трех регионах Украины начались экстренные отключения электроэнергии Общество, 09:58
Свергнувший Асада президент Сирии оценил состояние отношений с Россией Политика, 09:54
Власти Эквадора назвали терактом взрыв машины в городе Гуаякиль Общество, 09:54
МВД предупредило об опасности предложений «легкого заработка» за границей Общество, 09:45
Курс Мини-MBA: рост для лидеров
Старт потока 20 октября
Присоединиться
Овечкин повторил антирекорд по матчам без голов на старте сезона НХЛ Спорт, 09:39
$3 млн на экспорте лимонов: интересные факты об Узбекистане РБК и РЭЦ, 09:33
Суды начали конфисковывать доходы по сделкам, вызвавшим претензии ФНСПодписка на РБК, 09:28
На Солнце зафиксировали вторую по силе вспышку за последние четыре месяца Общество, 09:19
В Орловской области при ударе дрона оказался поврежден жилой дом Политика, 09:19
Платить НДС бывает выгоднее, чем получить льготу. Вот в каких случаяхПодписка на РБК, 09:14
Снижение ключевой ставки оживило загородный рынок жилья в РоссииПодписка на РБК, 09:10