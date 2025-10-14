Освобожденный из Газы Харкин захотел получить гражданство России
Освобожденный из плена в секторе Газа уроженец Донбасса Максим Харкин хочет получить гражданство России, рассказала «РИА Новости» мать освобожденного Наталья Харкина.
«Он очень хочет российский паспорт. Он его всегда хотел», — сказала она.
Женщина добавила, что Харкин приедет в Россию, после того как восстановит свое здоровье.
«Мы обязательно поедем в Россию. Я не могу сказать сейчас, когда конкретно это произойдет. Все зависит от физического состояния Максима. Как только он немного наберет массу, придет в себя и будет способен перенести перелет, мы хотим приехать», — рассказала Наталья.
Максим Харкин — уроженец Донецка, сын гражданки России. 7 октября 2023 года был похищен с фестиваля Nova. На момент взятия в плен у него не было российского гражданства. Семья оформила для него паспорт России, чтобы Москва могла помочь с освобождением, сообщали в ХАМАС. Но подтверждения информации о действующем гражданстве Харкина не было. Российский МИД этой весной обсуждал освобождение Харкина с ХАМАС.
Ранее Наталья Харкина заявила, что ее семья хочет лично выразить благодарность президенту Владимиру Путину за спасение ее сына и приехать в Россию.
Харкин стал одним из 20 заложников, которых ХАМАС передал Израилю 13 октября в рамках соглашения по прекращению боевых действий в секторе Газа. Израиль, в свою очередь, освободил почти 2 тыс. палестинских заключенных.
