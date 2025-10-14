Семья освобожденного из плена ХАМАС решила лично поблагодарить Путина

Максим Харкин (Фото: IsraelinRussian / Telegram)

Семья уроженца Донбасса Максима Харкина, накануне освобожденного из плена ХАМАС, хочет лично выразить благодарность президенту России Владимиру Путину за спасение сына. Об этом рассказала ТАСС мать Максима Наталья.

«Очень хотим увидеть Владимира Владимировича, поблагодарить его за все, что он сделал, потому что Максиму это очень помогло выжить», — сказала она.

Женщина также поблагодарила российское посольство в Израиле.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил «Известиям», что встреча Харкина с главой государства пока не запланирована. При этом Песков отметил, что в Кремле разделяют «общую радость по случаю того, что Харкин на свободе».

Максим Харкин — уроженец Донецка, сын гражданки России. 7 октября 2023 года был похищен с фестиваля Nova. На момент взятия в плен у него не было российского гражданства. Семья оформила для него паспорт России, чтобы Москва могла помочь с освобождением.

Харкин стал одним из 20 заложников, которых ХАМАС передал Израилю 13 октября в рамках соглашения по прекращению боевых действий в секторе Газа. В ответ Израиль должен освободить 250 пожизненно осужденных палестинцев и около 1,7 тыс. жителей Газы, арестованных с октября 2023 года.