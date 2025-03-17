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Война Израиля с ХАМАС ,  
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МИД обсудил с ХАМАС остающегося в заложниках уроженца Донбасса

Сюжет
Война Израиля с ХАМАС

Руководство группировки ХАМАС провело переговоры в Катаре с российским замминистра иностранных дел Михаилом Богдановым, сообщает МИД.

Российский дипломат подчеркнул важность выполнения всеми сторонами взятых на себя обязательств, а также отмечена «неправомерность решения израильских властей прекратить подачу электроэнергии в палестинский анклав, являющегося грубейшим нарушением международного гуманитарного права».

«Подтверждена также необходимость скорейшего освобождения всех остающихся в Газе заложников, в том числе уроженца Донбасса М.Харкина», — сказано в сообщении.

Максим Харкин — уроженец Донецка, сын гражданки России Талы Харкиной. У него есть маленький ребенок. Когда началась атака боевиков на юг Израиля, он пытался спастись и написал матери, что все в порядке, но потребуется много времени на возвращение домой. Через несколько минут она получила еще одно сообщение от Максима: «Мама, я люблю тебя».

«Его семья приехала в Россию и получила для него гражданство, для того чтобы Россия помогла им освободить его. Но он не гражданское лицо, он военный, служил в армии Израиля», — подчеркивали в ХАМАС.

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Фото:Amir Cohen / Reuters

В марте истек срок первого этапа перемирия Израиля с ХАМАС, после чего Тель-Авив заблокировал поставки гуманитарной помощи и подачу энергии в сектор Газа. Израиль требует освобождения всех пленных, ХАМАС настаивает на переходе ко второй фазе соглашения, которая предполагает в том числе вывод израильских войск.

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Теги
ХАМАС переговоры сектор Газа
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