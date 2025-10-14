 Перейти к основному контенту
Политика⁠,
0

Белорусам разрешили участвовать в местных выборах в России

Лукашенко утвердил протокол об участии белорусов в местных выборах в России
Александр Лукашенко
Александр Лукашенко (Фото: пресс-служба Президента Республики Беларусь)

Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал законы о ратификации двух международных договоров с Россией, сообщила пресс-служба белорусского лидера.

Один из них — протокол о внесении изменений в договор между Белоруссией и Россией о равных правах граждан от 25 декабря 1998 года. Как отметили в пресс-службе, его реализация позволит белорусским гражданам, постоянно проживающим на территории России, участвовать в местных выборах (избирать и быть избранными в органы местного самоуправления).

Постоянно проживающие в Белоруссии россияне уже имеют право голосовать на выборах в местные советы и избираться в них.

Лукашенко призвал остановить бои, чтобы сохранить существование Украины
Политика
Александр Лукашенко

Указ о подготовке необходимых документов для заключения соглашения Лукашенко подписал в январе 2025 года. В марте во время визита в Россию Лукашенко и президент Владимир Путин подписали протокол о внесении изменений в соответствующий договор.

Кроме того, Лукашенко подписал закон о ратификации соглашения между Белоруссией и Россией о мерах по взаимной защите граждан от необоснованного преследования иностранными государствами и международными органами юстиции.

По состоянию на 1 января 2025 года в России постоянно проживают около 26,5 тыс. белорусов, приводила «Парламентская газета» данные Минюста.

Евгений Вахляев
Александр Лукашенко Россия Белоруссия местные выборы
Александр Лукашенко фото
Александр Лукашенко
политик, президент Белоруссии
30 августа 1954 года
