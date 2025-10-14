Белорусам разрешили участвовать в местных выборах в России

Лукашенко утвердил протокол об участии белорусов в местных выборах в России

Александр Лукашенко (Фото: пресс-служба Президента Республики Беларусь)

Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал законы о ратификации двух международных договоров с Россией, сообщила пресс-служба белорусского лидера.

Один из них — протокол о внесении изменений в договор между Белоруссией и Россией о равных правах граждан от 25 декабря 1998 года. Как отметили в пресс-службе, его реализация позволит белорусским гражданам, постоянно проживающим на территории России, участвовать в местных выборах (избирать и быть избранными в органы местного самоуправления).

Постоянно проживающие в Белоруссии россияне уже имеют право голосовать на выборах в местные советы и избираться в них.

Указ о подготовке необходимых документов для заключения соглашения Лукашенко подписал в январе 2025 года . В марте во время визита в Россию Лукашенко и президент Владимир Путин подписали протокол о внесении изменений в соответствующий договор.

Кроме того, Лукашенко подписал закон о ратификации соглашения между Белоруссией и Россией о мерах по взаимной защите граждан от необоснованного преследования иностранными государствами и международными органами юстиции.

По состоянию на 1 января 2025 года в России постоянно проживают около 26,5 тыс. белорусов, приводила «Парламентская газета» данные Минюста.