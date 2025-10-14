Белорусам разрешили участвовать в местных выборах в России
Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал законы о ратификации двух международных договоров с Россией, сообщила пресс-служба белорусского лидера.
Один из них — протокол о внесении изменений в договор между Белоруссией и Россией о равных правах граждан от 25 декабря 1998 года. Как отметили в пресс-службе, его реализация позволит белорусским гражданам, постоянно проживающим на территории России, участвовать в местных выборах (избирать и быть избранными в органы местного самоуправления).
Постоянно проживающие в Белоруссии россияне уже имеют право голосовать на выборах в местные советы и избираться в них.
Указ о подготовке необходимых документов для заключения соглашения Лукашенко подписал в январе 2025 года. В марте во время визита в Россию Лукашенко и президент Владимир Путин подписали протокол о внесении изменений в соответствующий договор.
Кроме того, Лукашенко подписал закон о ратификации соглашения между Белоруссией и Россией о мерах по взаимной защите граждан от необоснованного преследования иностранными государствами и международными органами юстиции.
По состоянию на 1 января 2025 года в России постоянно проживают около 26,5 тыс. белорусов, приводила «Парламентская газета» данные Минюста.
Читайте РБК в Telegram.
Открытые финансы и AI-агенты: как финтех меняет клиентский путь и бизнес-модели
Как AI используется в металлургии: экономический эффект и новые профессии
Дайджест глобальных технологических трендов
Нечеловеческая сила. Как роботизация меняет российский бизнес
AI-этика в финансах: баланс между инновациями и ответственностью
Миссия или метрики: что первично в управлении компанией?