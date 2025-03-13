Путин и Лукашенко уравняли права граждан своих стран на местных выборах

Фото: Владислав Шатило / РБК

Президент России Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко подписали протокол о внесении изменений в Договор между Белоруссией и Россией о равных правах граждан от 25 декабря 1998 года, передает БелТА.



Протоколом закрепляется право граждан России и Белоруссии, постоянно проживающих на территории другого государства, избираться и быть избранными в органы местного самоуправления.





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