Белорусам разрешат участвовать в местных выборах в России
Гражданам Белоруссии планируется разрешить участвовать в местных выборах в России, указ для подготовки необходимых документов подписал белорусский президент Александр Лукашенко, передает БелТА.
Норму намерены внести в Договор между Белоруссией и Россией о равных правах граждан от 25 декабря 1998 года. В проекте протокола о внесении изменений говорится, что граждане двух стран, постоянно проживающие на территории другого государства, смогут участвовать в местных выборах — избирать и баллотироваться в органы местного самоуправления.
Как отмечает ТАСС, постоянно проживающие в Белоруссии россияне уже имеют право голосовать на выборах в местные советы и избираться в них.
Согласно федеральному закону «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», иностранцы, постоянно проживающие в том или ином муниципальном образовании России, имеют право избирать и быть избранными в органы местного самоуправления, участвовать в местном референдуме на равных с россиянами условиях. Международные договоры по этому вопросу заключены с Арменией, Киргизией, Туркменистаном и другими странами.
В Госдуму в октябре прошлого года был внесен законопроект, согласно которому предлагается отменить такое разрешение. Авторы (Алексей Куринный, Михаил Матвеев, Сергей Обухов от КПРФ) считают, что это дозволение «в условиях современных вызовов, работы по противодействию незаконной миграции <...> представляется неоправданным». Комитет Думы по государственному строительству и законодательству счел идею соответствующей Конституции.
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