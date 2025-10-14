 Перейти к основному контенту
Общество
Солнце выбросило смещавшийся в сторону Земли огромный протуберанец

Солнце выбросило смещавшийся в сторону Земли огромный протуберанец
Во вторник, 14 октября, Солнце выбросило в космос один из самых крупных в этом году протуберанцев, наблюдавшийся последние несколько дней на восточном краю звезды, сообщили в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований Российской академии наук (РАН). Ученые уточнили, что это произошло в интервале между 2 и 4 часами ночи по московскому времени.

«Протуберанцы такого размера всегда выбрасываются Солнцем в космос, так как это единственный способ для звезды избавиться от структуры такого размера», — говорится в сообщении в телеграм-канале лаборатории.

На Солнце зафиксировали мощнейшую с конца сентября вспышку
Общество

За два дня до этого было опубликовано изображение протуберанца. Видеокадры снял космический аппарат GOES-R. Все это время плазменное волокно на солнечной поверхности смещалось в сторону Земли.

Протуберанцы (лат. protubero означает «вздуваться») представляют собой охлажденную плазму, которая выбрасывается из внешних слоев Солнца (его атмосферы) и удерживается над ними благодаря магнитным полям звезды. Однако не все протуберанцы остаются над атмосферой Солнца — некоторые могут отрываться и улетать в межпланетное пространство, особенно во время сильных событий солнечной активности. Такие выброшенные протуберанцы, часто связанные с корональными выбросами массы, могут даже достигать Земли и вызывать магнитные бури.

По данным коронографов (телескопов, позволяющих наблюдать солнечную корону), оторвавшаяся структура удалилась от Солнца на расстояние около 20 млн км. Она пролетит между Меркурием и Землей, предположительно не задев ни одну из этих планет, пояснили в лаборатории.

Ученые напомнили о событиях 1 июня 2025 года, когда выброшенный с Солнца крупный протуберанец куда меньшего размера, чем сегодняшний, зацепил Землю. Тот удар вызвал на планете магнитные бури уровня G4, которые продолжались около четырех суток.

В первой половине октября на Солнце зарегистрировали серию мощных вспышек и формирование корональной дыры, из-за чего 12 октября на Земле должна была начаться магнитная буря, предупредили тогда в лаборатории.

Денис Малышев
Солнце магнитные бури вспышка на Солнце космос
