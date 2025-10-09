 Перейти к основному контенту
Общество⁠,
На Солнце зафиксировали мощнейшую с конца сентября вспышку

На Солнце зафиксировали мощнейшую с конца сентября вспышку
Вспышка предпоследнего класса мощности М 2.0 произошла на Солнце, сообщила в телеграм-канале пресс-служба лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН.

«Вспышка является самой крупной с 30 сентября, когда произошло событие уровня M2.7», — подчеркнули астрономы, добавив, что до конца текущей недели сохраняется прогноз на отсутствие геомагнитных возмущений.

Событие зафиксировали в 15:31 мск на западном краю Солнца. Как отметили ученые, вспышка не имеет геомагнитных перспектив и произошла не на обращенной к Земле стороне Солнца, а за краем солнечного диска на обратной стороне.

Благодаря этому астрономы смогли с идеальной проекции наблюдать выброс плазмы, который был «исключительно красивым».

Вспышки на Солнце делятся по уровням излучения на классы A, B, C, M и X, от минимального A до самого мощного X. Вспышки X-класса могут влиять на работу систем связи и спутников и вызывать магнитные бури и усиленное северное сияние. Радиационные эффекты от подобных событий ощущаются также в атмосфере Земли.

Ученые предупредили о мощных магнитных бурях после вспышки на Солнце
Общество

В начале октября на Солнце зарегистрировали мощную вспышку уровня M1.5, сопровождавшуюся крупным выбросом плазмы в сторону Земли.

Событие произошло в самом крупном из наблюдающихся сейчас на Солнце активных центров, № 4232, который на момент вспышки находился точно на линии Солнце — Земля.

