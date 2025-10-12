Земля попала в поток плазмы из корональной дыры на Солнце раньше прогноза

Фото: Patrick Pleul / dpa / Global Look Press

Земля оказалась внутри потока плазмы из корональной дыры на Солнце, сообщили в лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) и Института солнечно-земной физики (ИСЗФ) РАН.

Согласно графику, в течение 12 октября скорость солнечного ветра возросла с отметки высоких показателей до экстремально высоких. Ученые назвали данные неожиданными — согласно прогнозам, Земля должна была оказаться под воздействием коронарной дыры 13 октября, то есть в понедельник.

Корональная дыра — это участок на Солнце, где магнитное поле разомкнуто и открыто в космос. Через такие участки горячий газ из короны Солнца уходит в межпланетное пространство. В этих зонах светящееся вещество исчезает и образуются темные области. Главное свойство корональных дыр — они ускоряют солнечный ветер в окружающем пространстве.

Эксперты также заявили, что в скором времени ожидаются магнитные бури, а позднее — полярные сияния. Кроме того, на Солнце начался рост активных областей — появились пятна. «Если они возникают на пустом месте из ничего, то только в ответ на выброс из глубины на поверхность сильных магнитных полей с большими запасами энергии», — пояснили в сообщении, а также добавили, что рост пятен связан с быстрой накачкой короны энергией.

Днем 12 октября на северо-востоке Солнца сформировался протуберанец «совершенно неадекватного размера» — его можно увидеть даже в любительские телескопы.

Солнечный протуберанец — это гигантское облако раскаленной плазмы, которое поднимается над поверхностью Солнца и какое-то время удерживается в его короне магнитными полями. Иногда такие образования становятся нестабильными, и плазма может вырываться в космос.

Тогда же эксперты отметили, что Солнце пытается выбросить протуберанец в космос по частям, «но пока без какого-либо успеха».