Земля попала в поток плазмы из корональной дыры на Солнце раньше прогноза
Земля оказалась внутри потока плазмы из корональной дыры на Солнце, сообщили в лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) и Института солнечно-земной физики (ИСЗФ) РАН.
Согласно графику, в течение 12 октября скорость солнечного ветра возросла с отметки высоких показателей до экстремально высоких. Ученые назвали данные неожиданными — согласно прогнозам, Земля должна была оказаться под воздействием коронарной дыры 13 октября, то есть в понедельник.
Эксперты также заявили, что в скором времени ожидаются магнитные бури, а позднее — полярные сияния. Кроме того, на Солнце начался рост активных областей — появились пятна. «Если они возникают на пустом месте из ничего, то только в ответ на выброс из глубины на поверхность сильных магнитных полей с большими запасами энергии», — пояснили в сообщении, а также добавили, что рост пятен связан с быстрой накачкой короны энергией.
Днем 12 октября на северо-востоке Солнца сформировался протуберанец «совершенно неадекватного размера» — его можно увидеть даже в любительские телескопы.
Солнечный протуберанец — это гигантское облако раскаленной плазмы, которое поднимается над поверхностью Солнца и какое-то время удерживается в его короне магнитными полями. Иногда такие образования становятся нестабильными, и плазма может вырываться в космос.
Тогда же эксперты отметили, что Солнце пытается выбросить протуберанец в космос по частям, «но пока без какого-либо успеха».
Читайте РБК в Telegram.
«Там цена жизни — ноль» — Саралиев об обмене пленными
Дуров заявил об истекающем времени на «спасение свободного интернета»
Европарламент принял решение насчет вотумов недоверия Урсуле фон дер Ляйен
Путин поспорил с Пашиняном об объеме товарооборота. Видео
Путин рассказал о новом оружии, которое проходит испытания
Власти Испании отреагировали на слова Трампа, который предложил «выкинуть» страну из НАТО
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов