 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество⁠,
0

Земля попала в поток плазмы из корональной дыры на Солнце раньше прогноза

Фото: Patrick Pleul / dpa / Global Look Press
Фото: Patrick Pleul / dpa / Global Look Press

Земля оказалась внутри потока плазмы из корональной дыры на Солнце, сообщили в лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) и Института солнечно-земной физики (ИСЗФ) РАН.

Согласно графику, в течение 12 октября скорость солнечного ветра возросла с отметки высоких показателей до экстремально высоких. Ученые назвали данные неожиданными — согласно прогнозам, Земля должна была оказаться под воздействием коронарной дыры 13 октября, то есть в понедельник.

Корональная дыра — это участок на Солнце, где магнитное поле разомкнуто и открыто в космос. Через такие участки горячий газ из короны Солнца уходит в межпланетное пространство. В этих зонах светящееся вещество исчезает и образуются темные области. Главное свойство корональных дыр — они ускоряют солнечный ветер в окружающем пространстве.

Эксперты также заявили, что в скором времени ожидаются магнитные бури, а позднее — полярные сияния. Кроме того, на Солнце начался рост активных областей — появились пятна. «Если они возникают на пустом месте из ничего, то только в ответ на выброс из глубины на поверхность сильных магнитных полей с большими запасами энергии», — пояснили в сообщении, а также добавили, что рост пятен связан с быстрой накачкой короны энергией.

На Солнце зафиксировали мощнейшую с конца сентября вспышку
Общество

Днем 12 октября на северо-востоке Солнца сформировался протуберанец «совершенно неадекватного размера» — его можно увидеть даже в любительские телескопы.

Солнечный протуберанец — это гигантское облако раскаленной плазмы, которое поднимается над поверхностью Солнца и какое-то время удерживается в его короне магнитными полями. Иногда такие образования становятся нестабильными, и плазма может вырываться в космос.

Тогда же эксперты отметили, что Солнце пытается выбросить протуберанец в космос по частям, «но пока без какого-либо успеха».

Читайте РБК в Telegram.

«Там цена жизни — ноль» — Саралиев об обмене пленными

Дуров заявил об истекающем времени на «спасение свободного интернета»

Европарламент принял решение насчет вотумов недоверия Урсуле фон дер Ляйен

Путин поспорил с Пашиняном об объеме товарооборота. Видео

Путин рассказал о новом оружии, которое проходит испытания

Власти Испании отреагировали на слова Трампа, который предложил «выкинуть» страну из НАТО

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Полина Дуганова
Солнце солнечная система планета
Материалы по теме
На Солнце зафиксировали мощнейшую с конца сентября вспышку
Общество
Солнце синхронно выбросило мимо планет два гигантских протуберанца. Видео
Общество
ИКИ РАН сообщил о попадании Земли под действие корональной дыры на Солнце
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.


 

Лента новостей
Курс евро на 11 октября
EUR ЦБ: 94,05 (-0,65) Инвестиции, 08:47 Курс доллара на 11 октября
USD ЦБ: 81,19 (-0,22) Инвестиции, 08:47
Трамп потребовал расследовать дело о попытке «украинского» импичмента Политика, 19:02
Избыток чувств (и веса): что на самом деле нужно домашнему животному РБК х Четыре Лапы, 19:00
ЦСКА победил «Зенит» в финале женского Кубка России Спорт, 18:49
Как Газпромбанк перешел на российскую систему управления базами данных РБК и PostgresPro, 18:45
Земля попала в поток плазмы из корональной дыры на Солнце раньше прогноза Общество, 18:44
Зачем люди покупают искусство. Монологи коллекционеров и художников РБК и СберПервый, 18:30
Эрдоган заявил, что в любой войне побеждают «торговцы кровью» Политика, 18:20
Как заводить полезные знакомства?
Интенсив о нетворкинге
Подробнее
Любовный треугольник стал причиной гибели 14 солдат в Южном Судане Политика, 18:19
У финалиста «Мастерс» в Шанхае начались судороги во время награждения Спорт, 18:18
Пять стратегий инвестора в недвижимость: как устроены и какую выбрать РБК и ПИК, 18:12
Макрон пригрозил России «расплатой» в случае отказа от переговоров Политика, 18:08
Guardian узнала, что Джонсон брал в поездку на Украину своего спонсора Политика, 18:00
Тайна трех домов. Квест с приключениями РБК и ГАЛС, 17:59
Четверо погибли при стрельбе в баре на острове в США Общество, 17:33