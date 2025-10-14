 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика⁠,
0

Зеленский рассмотрит петицию о лишении гражданства мэра Одессы Труханова

Зеленский рассмотрит петицию о лишении гражданства мэра Одессы Труханова
Геннадий Труханов
Геннадий Труханов (Фото: George Vitsaras / Reuters)

Петиция с требованием лишить гражданства Украины мэра Одессы Геннадия Труханова набрала более 25 тыс. подписей, необходимых для рассмотрения украинским президентом Владимиром Зеленским, следует из данных сайта президентского офиса.

Авторы инициативы просят проверить наличие у него гражданства России и, в случае, если оно подтвердится, лишить его украинского паспорта. Они также ссылаются на случившийся в сентябре потоп, унесший жизни нескольких человек, и «отстаивание Трухановым выгодных России нарративов», например, защиту памятников, посвященных деятелям Российской империи.

«Просим вас обеспечить проверку изложенного факта о двойном гражданстве Геннадия Труханова и, в случае подтверждения, применить предусмотренные механизмом законы», — говорится в документе.

Петиция была опубликована 13 октября и на момент публикации собрала более 26 тыс. подписей.

Труханов по-русски заявил, что Одесса «не русский город»
Политика
Фото:F8 studio / Shutterstock

На Украине существует механизм электронных петиций, по которому, в случае, если петиция набирает 25 тыс. подписей за 90 дней, президент обязан ее рассмотреть.

Ранее Труханов назвал публикации о наличии у него второго гражданства «провокацией» и сослался на ранее предоставленные в разных инстанциях документы: ответы российского консульства и МВД России от 2014, 2016 и 2018 годов, где говорилось, что он не приобретал российского гражданства и не пересекал границу с Россией в период с июля 2016 по 2018 год.

Он добавил, что проводит собственную проверку по этому поводу. Труханов призвал граждан не верить слухам, а президента и компетентные органы Украины — «внимательно посмотреть документы и установить правду».

По сведениям издания «Думская», комиссия при президенте Украины решила лишить Труханова украинского гражданства из-за российского. Однако собеседник украинского «Зеркала недели» заявил, что комиссия не рассматривала и не принимала таких решений. «Не исключено, что вечером что-то изменится, но сейчас ничего нет», — отметил источник.

Труханов занимает пост мэра Одессы с 2014 года.

Читайте РБК в Telegram.

Главное для большого бизнеса
СберПро Технологии

Открытые финансы и AI-агенты: как финтех меняет клиентский путь и бизнес-модели

СберПро Финансы

Как работают платформы ЦФА и какому бизнесу доступна эмиссия

СберПро Металлургия

Как AI используется в металлургии: экономический эффект и новые профессии

СберПро Главное

SberPro Tech 2025. IV конференция по цифровой трансформации бизнеса

СберПро Интересное

Дайджест глобальных технологических трендов

СберПро Технологии

Нечеловеческая сила. Как роботизация меняет российский бизнес

СберПро Кадры

Забота как работа. Почему наставничество — главный тренд развития сотрудников

СберПро Интересное

AI-этика в финансах: баланс между инновациями и ответственностью

СберПро Интересное

Миссия или метрики: что первично в управлении компанией?

СберПро MNC

Взаимный интерес. Как развивается экономическое сотрудничество России с Вьетнамом и Таиландом

Реклама, ПАО Сбербанк

Авторы
Теги
Александра Озерова
Геннадий Труханов Украина петиции Владимир Зеленский гражданство второе гражданство гражданство России Одесса
Материалы по теме
Мэр Одессы ответил на обвинения в наличии российского паспорта
Политика
Мэр Одессы заявил о попытках лишить его гражданства Украины
Политика
Труханов по-русски заявил, что Одесса «не русский город»
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 11 октября
EUR ЦБ: 94,05 (-0,65) Инвестиции, 12 окт, 08:47 Курс доллара на 11 октября
USD ЦБ: 81,19 (-0,22) Инвестиции, 12 окт, 08:47
Трамп призвал страны Ближнего Востока «довести дело до конца» Политика, 09:34
$3 млн на экспорте лимонов: интересные факты об Узбекистане РБК и РЭЦ, 09:33
Когда работодатели нарушат новые правила премирования. Разбор ситуацийПодписка на РБК, 09:27
Минпромторг в три раза сократит госзаказ на гражданские беспилотники Бизнес, 09:27
Касперский описал разницу в атаках хакеров из разных регионов мира
РАДИО
 Технологии и медиа, 09:21
Зеленский рассмотрит петицию о лишении гражданства мэра Одессы Труханова Политика, 09:16
За что 54% покупателей готовы платить большеПодписка на РБК, 09:08
Курс Мини-MBA: рост для лидеров
Старт потока 20 октября
Присоединиться
Продавцы вторичного жилья в мегаполисах стали чаще делать скидки Недвижимость, 09:00
Сильный лидер не делает все сам. Вот почему и как надо просить о помощиПодписка на РБК, 08:47
Мадуро назвал «ведьмой» лидера оппозиции, получившую Нобелевскую премию Политика, 08:44
Букмекеры заявили об «ошибке» в подходе к изменению налога для отраслиПодписка на РБК, 08:36
В ТПП назвали среднюю зарплату осужденных Экономика, 08:31
Что такое IPO и зачем компании выходить на Московскую биржу #всенабиржу!, 08:30
«Падает — значит время покупать»: как защититься от волатильности рубляПодписка на РБК, 08:30