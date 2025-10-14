Зеленский рассмотрит петицию о лишении гражданства мэра Одессы Труханова

Геннадий Труханов (Фото: George Vitsaras / Reuters)

Петиция с требованием лишить гражданства Украины мэра Одессы Геннадия Труханова набрала более 25 тыс. подписей, необходимых для рассмотрения украинским президентом Владимиром Зеленским, следует из данных сайта президентского офиса.

Авторы инициативы просят проверить наличие у него гражданства России и, в случае, если оно подтвердится, лишить его украинского паспорта. Они также ссылаются на случившийся в сентябре потоп, унесший жизни нескольких человек, и «отстаивание Трухановым выгодных России нарративов», например, защиту памятников, посвященных деятелям Российской империи.

«Просим вас обеспечить проверку изложенного факта о двойном гражданстве Геннадия Труханова и, в случае подтверждения, применить предусмотренные механизмом законы», — говорится в документе.

Петиция была опубликована 13 октября и на момент публикации собрала более 26 тыс. подписей.

На Украине существует механизм электронных петиций, по которому, в случае, если петиция набирает 25 тыс. подписей за 90 дней, президент обязан ее рассмотреть.

Ранее Труханов назвал публикации о наличии у него второго гражданства «провокацией» и сослался на ранее предоставленные в разных инстанциях документы: ответы российского консульства и МВД России от 2014, 2016 и 2018 годов, где говорилось, что он не приобретал российского гражданства и не пересекал границу с Россией в период с июля 2016 по 2018 год.

Он добавил, что проводит собственную проверку по этому поводу. Труханов призвал граждан не верить слухам, а президента и компетентные органы Украины — «внимательно посмотреть документы и установить правду».

По сведениям издания «Думская», комиссия при президенте Украины решила лишить Труханова украинского гражданства из-за российского. Однако собеседник украинского «Зеркала недели» заявил, что комиссия не рассматривала и не принимала таких решений. «Не исключено, что вечером что-то изменится, но сейчас ничего нет», — отметил источник.

Труханов занимает пост мэра Одессы с 2014 года.