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Военная операция на Украине ,  
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Труханов по-русски заявил, что Одесса «не русский город»

Мэр Труханов по-русски заявил, что Одесса не русский город
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: F8 studio / Shutterstock
Фото: F8 studio / Shutterstock

Одесса не является русским городом и никогда не принадлежала России, заявил мэр Геннадий Труханов. Его перепалка с местными жителями, которых он уверил в этом, попала на видео, его опубликовало украинское издание Telegraf.

Конфликт возник, когда к главе города подошел мужчина с вопросом о памятнике писателю Александру Пушкину. В декабре 2024 года депутаты городского совета Одессы приняли постановление о сносе сооружения, которое находится под охраной ЮНЕСКО.

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Во время ссоры Труханов посоветовал жителю «меньше ссылаться на [президента России Владимира] Путина».

«У нас своя история и своя жизнь. Одесса — это не русский город и никогда [России] не принадлежала», — сказал ему Труханов на русском языке.

Путин не раз называл Одессу русским городом. По словам президента, юго-восток украинских территорий всегда был пророссийским, и ни Крым, ни Причерноморье не имеют отношения к Украине. «Все Причерноморье по итогам русско-турецких войск отошло к России. При чем здесь Украина? <...> Нет, напридумывали всякую историческую чушь», — возмутился он.

Одесса была основана при российской императрице Екатерине II и «даже крайние националисты не решаются снести памятник основательнице города», отметил Путин.

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Теги
Полина Минаева
Одесса Геннадий Труханов Украина русский язык Александр Пушкин
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