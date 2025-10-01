 Перейти к основному контенту
Общество
Последствия наводнения в Одессе, унесшего жизни девяти человек. Видео

Появилось видео с последствиями наводнения в Одессе

Последствия наводнения в Одессе, унесшего жизни девяти человек. Видео
Video

В Одессе в результате наводнения, вызванного сильными дождями, погибли девять человек, включая ребенка. Среди жертв целая семья, которая не смогла выбраться из своего жилья в подвальном помещении, рассказали в государственной службе по чрезвычайным ситуациям. Соболезнования родным погибших выразил президент Украины Владимир Зеленский.

Сирены включили по всей России для проверки систем оповещения. Видео
Общество

Дуров дал интервью американскому журналисту

Дуров рассказал о покушении на него и последствиях

Экс-глава Минобороны Великобритании призвал «задушить» Крым

Стубб заявил об изменении позиции Трампа по Украине

В США официально наступил шатдаун

Польша отказалась выполнять призыв Зеленского закрыть Балтийское море

Орбан сравнил возможности России и Европы

Магнитная буря на Земле продолжалась более 30 часов

Bloomberg рассказал о «крестовом походе» Мерца на фон дер Ляйен

