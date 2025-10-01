Последствия наводнения в Одессе, унесшего жизни девяти человек. Видео
В Одессе в результате наводнения, вызванного сильными дождями, погибли девять человек, включая ребенка. Среди жертв целая семья, которая не смогла выбраться из своего жилья в подвальном помещении, рассказали в государственной службе по чрезвычайным ситуациям. Соболезнования родным погибших выразил президент Украины Владимир Зеленский.
