Последствия наводнения в Одессе, унесшего жизни девяти человек. Видео

В Одессе в результате наводнения, вызванного сильными дождями, погибли девять человек, включая ребенка. Среди жертв целая семья, которая не смогла выбраться из своего жилья в подвальном помещении, рассказали в государственной службе по чрезвычайным ситуациям. Соболезнования родным погибших выразил президент Украины Владимир Зеленский.