В России предложили ввести потолок цен на топливо на АЗС

Национальный автомобильный союз (НАС) направил в Федеральную антимонопольную службу инициативу об установлении максимального потолка цен на автозаправочных станциях, сообщают «Известия».

Национальный автомобильный союз — объединение компаний из различных сегментов автомобильной индустрии. В союз входят производители и дилеры автомобильной техники, поставщики комплектующих и оборудования, сервисные и экспертные компании, научно-исследовательские институты, а также объединения автомотовладельцев.

Согласно предложению, стоимость топлива не должна превышать среднюю цену в том же регионе в аналогичный день прошлого года, увеличенную на уровень накопленной инфляции. Президент НАС Антон Шапарин пояснил, что такая мера необходима, поскольку в 2025 году некоторые заправки, особенно несетевые, повышали цены существенно выше инфляции — на 5–8 рублей, или около 10%, несмотря на рекомендации регуляторов. В отдельных случаях цена Аи-92 достигала 70 рублей за литр, что на 4 рубля выше среднерыночной стоимости.

Инициатива возникла на фоне обострения ситуации на топливном рынке. Ранее сообщалось о случаях ограничения отпуска топлива и резкого роста цен в том числе Тамбовской, Тверской и Липецкой областях. По мнению Шапарина, отдельные игроки пытаются извлечь сверхприбыль на фоне публикаций о возможном дефиците топлива.

ФАС подтвердила получение письма и сообщила, что оно будет рассмотрено в установленном порядке. Служба осуществляет постоянный мониторинг цен на 12 тысячах АЗС и уже принимает меры: выдала предупреждения сетям в Тверской и Тюменской областях, а также возбудила дело против «Газпром ГНП продажи» из-за снижения объемов продаж бензина на бирже в мае-июне 2025 года.

Правительство уже принимает меры для стабилизации ситуации: продлен запрет на экспорт бензина до 31 декабря 2025 года, введены ограничения на экспорт дизеля, а президент Владимир Путин подписал указ о моратории на обнуление выплат по топливному демпферу до 1 мая 2026 года. В качестве долгосрочных решений эксперты предлагают увеличить мощности нефтепереработки и создать государственный резерв топлива для снижения оптовых цен.