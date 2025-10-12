Путин ввел мораторий на обнуление топливного демпфера

Президент Владимир Путин подписал указ, согласно которому порог отклонения для выплаты топливного демпфера по бензину и дизельному топливу не будет учитываться с 1 октября до 1 мая.

В документе говорится, что расчет демпфера в этот период будет производиться без учета отклонения средних оптовых цен на дизельное топливо и 92-й бензин от предельных отметок.

Согласно действующему Налоговому кодексу, если оптовые цены на топливо в среднем за месяц отклоняются от установленных индикативных цен (в 2025 году такими индикативными ценами являются 60 450 руб. за тонну по бензину и 57 200 руб. за тонну по дизелю) более чем на 10% по бензинам и 20% по дизтопливу, то демпфер за этот месяц не выплачивается.

С предложением правительству ввести мораторий на обнуление демпфера выступали нефтяные компании. «Известия» писали, что вице-премьер Александр Новак на совещании 9 октября согласился рассмотреть этот вопрос.

