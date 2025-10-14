 Перейти к основному контенту
Аресты генералов
0

«РИА Новости» сообщило об аресте имущества генерала Кузнецова

«РИА Новости»: имущество генерала Кузнецова на 500 млн руб. арестовали
Сюжет
Аресты генералов

Имущество и активы бывшего начальника главного кадрового управления Минобороны России генерал-лейтенанта Юрия Кузнецова, которого обвинили во взятке бизнесмену, и связанных с ним лиц на сумму 500 млн руб. арестовали, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на источник, знакомый с ходом дела о взяточничестве.

Сам Кузнецов 13 октября написал письмо президенту Владимиру Путину. Обратиться с посланием Кузнецов решил после иска Генпрокуратуры об аресте его имущества и активов. В письме Кузнецов называет себя «невиновным, добросовестным, честным человеком» и отмечает, что прокуратура подала к нему иск до вынесения приговора по делу о взятке.

Прокуратура потребовала взыскать с Кузнецова имущество на сумму более чем 500 млн руб еще в августе. По данным налоговой, бывший кадровый руководитель Минобороны Юрий Кузнецов и его супруга Юлия за 2010-2023 годы задекларировали доходы 47,6 млн и 41 млн рублей соответственно. Основными источниками были указаны зарплаты, проценты по вкладам и продажа автомобилей.

У генерала Кузнецова изъяли серебряные погоны и редкие монеты
Общество

Как позже установило следствие, для сокрытия реального имущественного положения Кузнецов приобрел недвижимость на сумму около 241 млн руб. на имя родственников. Объекты расположены в Подмосковье, Краснодаре и Москве.

В ходе обысков у него изъяли сотни тысяч долларов и евро наличными и миллионы рублей, а также коллекцию редких монет и ювелирных изделий. Прокуратура потребовала конфискации 160 монет (включая коллекционные золотые и серебряные экземпляры), часов Omega и 94 ювелирных украшений.

Кузнецов находится в СИЗО с мая 2024 года. Он был задержан в том же месяце по обвинению в получении особо крупной взятки (ч. 6 ст. 290 УК) от краснодарского предпринимателя Левы Мартиросяна.

По версии следствия, в 2021–2023 годах генерал способствовал заключению госконтрактов на гостиничные услуги стоимостью 372 млн руб. между Краснодарским высшим военным училищем (КВВУ) и Мартиросяном. В качестве вознаграждения бизнесмен, как полагают следователи, купил участок и построил дом площадью 1125 кв. м на имя супруги генерала. Общая стоимость недвижимости составила 30,5 млн руб. Сам военный утверждал, что дом строился на его личные средства, а Мартиросян лишь помогал в оформлении сделок и закупке стройматериалов.

