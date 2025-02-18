«Коммерсант» узнал версию происхождения активов генерала Кузнецова

Юрий Кузнецов (Фото: Александр Земляниченко / AP / ТАСС)

Экс-начальник Главного управления кадров (ГУК) Минобороны России генерал-лейтенант Юрий Кузнецов, обвиняемый в получении взятки, утверждает, что средства на покупку земли и строительство дома в Краснодаре он вложил сам. Об этом сообщает газета «Коммерсантъ».

По словам Кузнецова, участок и недвижимость, якобы полученные им от краснодарского предпринимателя Левы Мартиросяна за содействие в заключении госконтрактов, предназначались для ведения гостиничного бизнеса после выхода на пенсию, а законность доходов подтверждена документами, доступ к которым ограничен.

По информации следствия, в 2021–2023 годах Кузнецов якобы поспособствовал заключению госконтрактов на гостиничные услуги стоимостью 372 млн рублей между Краснодарским высшим военным училищем (КВВУ) и предпринимателем Левой Мартиросяном. В качестве вознаграждения бизнесмен, как полагают следователи, приобрел участок и построил дом площадью 1125 кв. м на имя супруги генерала. Общая стоимость недвижимости составила 30,5 млн рублей.

Сам Кузнецов утверждает, что объект строился на его личные средства, а Мартиросян лишь помогал в оформлении сделок и закупке стройматериалов. Он также отметил, что в аукционах, связанных с заключением госконтрактов, предприниматель не имел конкурентов, а его собственное влияние на этот процесс следствие не доказало.

Кузнецова задержали в мае 2024 года по обвинению в получении взятки. У генерала и его семьи были арестованы активы на сумму более 300 млн руб. Суд арестовал 29 банковских счетов в трех российских банках, а также шесть объектов недвижимости, включая трехэтажный дом в Краснодаре площадью более 1,1 тыс. кв. м и квартиру в Москве. Кузнецову было предъявлено обвинение по ч. 6 ст. 290 Уголовного кодекса — получение взятки в особо крупном размере, что предусматривает до 15 лет лишения свободы.

9 октября 2024 года супруга генерала Юлия Кузнецова заявила, что оплатила половину участка, который следствие рассматривает как взятку. Защита Мартиросяна также утверждает, что между ним и Кузнецовым имела место гражданско-правовая сделка, а не коррупционная схема.